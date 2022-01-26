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東北醫療中心 送華埠散房500居家檢測盒

記者李怡 / 舊金山報導
前來領取測試盒的散房家庭。 （記者李怡/攝影）
前來領取測試盒的散房家庭。 （記者李怡/攝影）

為保護華埠散房家庭可以安心過年，東北醫療中心與華協中心、華埠散房家庭團結會合作，於1月25日下午為有孩子的散房住戶發放了500個家用新冠測試盒，惠及300多個家庭。

所謂的散房，即英文所指的SRO（Single Room Occupancy），即樓內的居民需要共用廚房、洗手間等。華埠內有許多的公寓樓都是散房大樓，而時下仍在疫情期間，散房因為高密度與共享空間的居住環境存在疫情風險，因此春節期間可以即時做新冠檢測，變得尤為重要。

華協中心資深社區組織員陳嘉琪說，在農曆年期間華裔家庭難免會有家庭聚會，節日慶祝活動。檢測盒可以幫助大家第一時間知曉是否感染新冠，並及時進行自我隔離。因散房住戶的人口密度高，以此可以減少新冠社區感染的基數。

散房居民也是學生家長吳春紅介紹，因為孩子的學校只發了一個檢測盒，放在家裡一直不捨得使用，這次全家領到了兩盒、也就是四支試劑，讓我們一家人都安心了很多，不只是可以給上學的孩子檢測，如孩子身體出現不適，家長們也可以馬上測試知道自己是否染疫，安心了很多。

東北醫療中心政務及社區聯繫主管何鍾雲（Jessica Ho）表示，近日舊金山灣區有5萬居民感染新冠，而在華埠的東北部有超過7000名感染病例。拿到聯邦直接供給的檢測盒的東北醫療中心，有責任第一時間將這些檢測盒快速的發送給急需的社區居民。

為互散房家庭，東北醫療中心發500居家檢測盒。 （記者李怡/攝影）
為互散房家庭，東北醫療中心發500居家檢測盒。 （記者李怡/攝影）

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