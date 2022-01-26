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賴清德宏都拉斯行將過境舊金山 僑胞期待

記者李榮／灣區報導
賴清德出訪具指標意義。（取自推特）
賴清德出訪具指標意義。（取自推特）

中華民國副總統賴清德擔任將以總統特使的身分訪問宏都拉斯。依照總統府公布的行程，賴清德將於台北時間25日啟程，預計出席宏都拉斯卡總統就職典禮，並於返回台灣前過境舊金山。據了解，賴清德將與僑領進行視訊會議，而已有鄉親在組織前往歡迎。

依照總統府的資料顯示，特使團台灣時間1月25日啟程，去程將在洛杉磯停留一晚。返程則經美國舊金山停留一晚，訪問團預計在台北時間1月30日晚間返抵台灣。

據了解，賴清德下榻的旅館目前保密，低調行事之餘也避免反對人士前往至場外鬧場。

對於賴清德出訪，僑務委員李漢文表示，賴副總統最近可以說是忙翻天，先是因為四個公投案，為了向民眾說明真相，長期南北奔波備受辛苦，所幸老天不負苦心人，也感動人心，非常慶幸公投案全部過關。另外，還有還有立委的補選，賴清德也是頂著寒風跟著候選人到處跑場，「所到之處，魅力無法擋，吸引不少民眾前來聆聽。同時，林靜儀與陳柏惟分進合擊，邁力衝刺，最後打敗顏家牢不可破的地方勢力，的確很難得的成果。」

李漢文說，月底宏都拉斯新總統就職大典，賴清德受蔡英文總統之命組團代表台灣前往道賀，不但在過境洛杉磯時，美方會派官方代表接機，還會與國會友台議員接觸，顯見台美闗係曰趨密切，可喜可賀。

僑務委員李文雄也表示，這次是賴清德在副總統任內首次出訪，「賴副總統的出訪，尤其是在疫情如此嚴峻之下接受這項使命，真是任重而道遠。更深層的意義是走出去，才能讓世界看見台灣的光與熱。尤其將二次過境美國，雖因疫情而不能和僑胞近距離接觸、互動，但已可感受僑胞振奮期待的心情。因為，在僑胞心目中賴清德副總統是大家真心期待的2024最佳總統候選人。」

賴清德 疫情 舊金山

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