庫克遭擁槍女粉絲跟蹤騷擾1年多 申請禁制令獲准

蘋果執行長庫克遭一名維吉尼亞州婦人跟蹤騷擾一年多，法院已對這名婦人發出禁制令。（美聯社）

一名維吉尼亞州 婦人跟蹤騷擾蘋果 執行長庫克 （Tim Cook）超過一年，不但透過電子郵件發給庫克多張上膛手槍的照片，還擅闖庫克的住家。蘋果要求法院對這名婦人發出禁制令，已獲得批准。

蘋果在禁制令申請書中指控這名45歲的婦人「行為怪異、具有威脅性」，並附上多張這名婦人寄出的照片、電子郵件和推文的副本。蘋果表示，相信這名婦人「可能持有槍械，還在南灣地區，而且打算近期再次回到庫克的住所，或以其他方式找到他。」

法院發出的禁制令禁止這名婦人攜帶槍械、接近包括庫克在內的任何蘋果員工、進入任何蘋果物業、或前往庫克位於巴洛阿圖的住所。

蘋果1月20日向法院申請發出禁制令，他們表示，這名可能持有槍械的婦人現在還在南灣。法院21日已批准申請，聖他克拉拉縣在24日公布禁制令。

根據聖荷西信使報（Mercury News）的報導，庫克在2020年底透過收到推特的關注通知，才得知他成為這名婦人癡迷的對象。這名婦人使用庫克的姓氏，聲稱她是蘋果執行長的妻子，而且庫克是她雙胞胎孩子的父親。

這名婦人在2020年萬聖節期間發出十幾則關於所謂與庫克之間關係的推文，在10月底到11月中旬期間寄出約200封電子郵件給庫克，她在訊息中的語氣愈來愈不穩定，變得具有威脅性和讓人高度不安。她甚至在一封電子郵件中表示希望和庫克發生性關係，還說她的耐性已經快要用完。

此外，這名婦人還在加州、維吉尼亞州和紐約州註冊多個虛假的公司，公司名稱「極具冒犯性」，並稱庫克是這些公司的高層、主管或代表。

去年9月，這名婦人發出一封電子郵件給庫克，希望成為庫克巴洛阿圖公寓的室友。蘋果表示，婦人從維吉尼亞州駕駛一輛保時捷Macan多功能休旅車到巴洛阿圖，10月22日出現在庫克家門口，她告訴警衛她想和庫克說話，警衛要求她離開。婦人離開後又回到公寓，坐在車上等候庫克出現。

巴洛阿圖警方據報前往調查，這名婦人企圖逃跑被攔下。她當時對警察說，她會留在巴洛阿圖，可能會「變得很暴力」。由於婦人的駕照已過期，警方拖走她的保持捷汽車，但並未在車內搜到任何武器。

其後，這名婦人仍繼續發訊息給庫克。聖誕節前一周，她向庫克索取數億元；新年元旦時，她用新的推特帳戶以暴力言語攻擊庫克；幾天後又寄電子郵件命令庫克搬家。

這起事件將於3月29日舉行聽證會展開調查。