氣象局：度過乾燥1月 灣區2月初有望下雨

氣象局預測，風雨有望在2月初重回灣區。（美聯社）

經過一個乾燥的1月，國家氣象局24日預測，灣區 未來幾周有機會下雨。

氣象學家賓格曼（Brooke Bingaman）說：「我們有信心灣區會回到潮濕模式，但對於何時會重回及降雨量多寡等細節還無法確定。」

天氣模型指出，灣區和加州中部2月上旬會有風雨抵達。賓格曼表示，灣區1月底出現風雨的機會很小，即使有也不會是大雨，而且大部分集中在北灣。

賓格曼說，12月到3月通常是灣區最潮濕的時期，去年11月和今年1月的乾燥程度雖然高於正常，但10月和12月的降雨遠高於正常。根據國家氣象局這個水年的每月雨量追蹤報告，舊金山 10月總雨量7.04吋，11月1.28吋，12月9.05吋。

金門氣象局（Golden Gate Weather Services）氣象學家諾爾（Jan Null）指出，舊金山1月至今累積的雨量僅0.61吋，但並非十年來最低。2015年1月偵測不到任何雨量，2014年1月只有0.06吋，2013年1月也只有0.49吋。

柏克萊加大 塞拉中央山脈降雪實驗室（UC Berkeley Central Sierra Snow Lab）也推文表示，儘管1月乾燥，他們預測2月會轉為潮濕模式。

賓格曼說：「如果下周真的下雨，那是一個重回正軌的好徵兆，希望這個雨季能有至少接近平均數值的降雨量。」

氣象局預測，在風雨重新出現之前，灣區本周仍舊是晴朗乾燥的天氣。