不滿被栽贓快篩盜DNA 華資公司要告洛縣警長

洛杉磯縣警局長維拉紐瓦指稱，聯邦調查局告知，一家華資公司藉由快篩取得洛縣民眾的DNA樣本，提供給中國政府。該華資公司將提告。(NBC)

聯邦調查局(FBI)到底有沒指稱一家華資公司，以新冠快篩試劑取得洛杉磯 縣公務員DNA 資料，提供給中國政府？還是這一切只是洛杉磯縣警局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）編造的謊言？現在必須由法院來判定。

NBC電視台報導，華資新冠肺炎檢測公司Fulgent Genetics Inc. 與子公司Fulgent Therapeutics LLC. 21日向洛縣 高等法院遞交請願書，要求法官允許查看維拉紐瓦的手機，並計畫對他提起訴訟。

請願書中稱，洛縣選擇與Fulgent Genetics公司合作，由該公司提供該縣公務員需要的新冠肺炎快篩試劑。但維拉紐瓦於去年11月29日致函洛杉磯縣政委員會，並在洛縣警局網站上公開那封信，稱聯邦調查局（FBI）警告他，別使用該公司的新冠肺炎檢測服務，因該公司向中國提供洛縣公務員DNA數據等「相關訊息」。

信中提到，他在感恩節後第二天舉行的聯邦調查局簡報會被告知，該公司藉由快篩取得洛縣民眾的DNA樣本，可能提供給中國政府。

維拉紐瓦強調，洛縣政委員會強制不接種疫苗的公務員需定期快篩，危害公務員隱私，還表示Fulgent並未經過競標就與洛縣政府合作，沒有人知道取得DNA之後，Fulgent會做什麼。

根據請願書，儘管聯邦調查局並未指控該公司有不當行為，也沒提到有任何證據表明Fulgent提供或向中國提供私人醫療訊息，但維拉紐瓦還是對中國提出索賠，和其他關於該公司的虛假陳述。

維拉紐瓦的律師薩維特（Linda Miller Savitt）22日表示，「我懷疑，Fulgent想了解聯邦調查局對此的說法。」

根據請願書，薩維特堅稱，維拉紐瓦沒有在洛縣警局網站上公開那封信，警局科技部門正調查該網站是否被該部門以外的人入侵。

維拉紐瓦在五天後得知，他發表關於Fulgent的聲明是虛假的，該縣發送電子郵件給員工稱，洛縣沒有來自任何執法機構或任何其他來源的證據，表明任何洛縣員工數據已經或即將與中國政府共享。

請願書指出，維拉紐瓦的聲明在社交媒體上已被廣傳，包括一些反疫苗活動家，並導致12月14日出現反對Fulgent的聲浪。此外，Fulgent位於洛縣天普市的總部遭破壞，一扇窗被打破。

請願書寫道，Fulgent在提出訴訟前向法院提出的要求，是為保存證據以供訴訟，也為確認維拉紐瓦本人，可能很大程度上組織聯邦調查局簡報會，授權公開該信函。

Fulgent尋求法院，允許維拉紐瓦提供任何與Fulgent或討論該公司的信件內容，與其參與協調、安排聯邦調查局簡報會的所有個人和洛縣警局發出的手機簡訊和電子郵件，該公司並希望維拉紐瓦提供四小時證詞。

「所要求的訊息，可能會為Fulgent提供明確答案，說明維拉紐瓦是否自己策劃這場簡報會，並在違反其公職的情況下授權公開該信」，請願書稱。該公司並擔心，若維拉紐瓦在今年競選連任失敗，可能會刪除、丟失或以其他方式銷毀所有訊息，包括何時採取超出職責範圍的行為等。