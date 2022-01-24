NBA／柯瑞壓哨絕殺 暴露勇士進攻3問題

柯瑞命中生涯首個壓哨絕殺，賽後和隊友瘋狂慶祝。（記者劉先進 ／攝影）

最近投籃不佳的柯瑞 ，21日晚在背靠背比賽中，最後五秒投進壓哨絕殺，幫助金州勇士 以105比103戰勝休士頓 火箭獲勝。這也是柯瑞生涯首個壓哨絕殺。勇士驚險獲勝，固然讓人振奮，但也暴露球隊進攻方面的三大問題，亟需改進。缺少格林的串聯，勇士進攻不暢。柯瑞單月三分命中率降到賽季最低。球隊在柯瑞之外，進攻副手不清晰，湯普森傷癒未達到最佳狀態，而普爾調到替補後，狀態不穩定，時好時壞。

因為左小腿拉傷，格林自從1月6日缺席（9日湯普森回歸，他只上場七秒被換下），至今已九缺戰比賽，勇士4勝5負，排名逐漸和西區榜首太陽拉開。格林能無限換防場上五個位置，但他缺席後，勇士防守效率並未大跌。最近九戰，勇士百回合防守效率排名聯盟第二，比賽季平均防守效率只低1.1分。原因是勇士有豐富的側翼防守資源，無論是伊古達拉、維金斯還是新秀庫明加，在體型和速度上，既可防大個，又能干擾後衛進攻。

格林受傷帶來的最大問題，反而是勇士的進攻。雖然格林不擅長持球攻，三分率降低，但利用勇士的傳切體系，他的傳球能力得到最大化。格林是隊內助攻王，場均7.4次助攻，還是隊內第二籃板手。他缺陣的九場比賽，勇士百回合進攻效率，由此前的聯盟中游（去年12月排18名），劇減到27名。

勇士進攻的第二個問題是，柯瑞的單體強攻能力有降幅。隨著賽季深入，柯瑞狀態起伏，月均三分命中率降到本賽季最低。去年10月、11月、12月和今年1月，柯瑞場均得分，分別為28.7、27.4、27.6和21.6分，幾乎一直下降，1月場均比去年12月足足減少7分。而柯瑞引以為豪的三分命中率，在12月為37.4%，1月降低到32.7%。三分命中數，由12月的場均5.3降低到3.5個。 維金斯在對陣火箭比賽中投籃。（記者劉先進／攝影）

柯瑞得分下降，一個可能原因是，他增重後又加大防守端的跑動，且對手包夾更兇猛，多重因素之下導致得分更難。好在他對自己頗為自信，在採訪中說，相信自己的座右銘，「下一個球會進。保持專注，你的努力會顯示出來。」 21日晚背靠背比賽中，柯瑞最後五秒投進壓哨絕殺，幫助金州勇士以105比103戰勝休士頓火箭獲勝。（記者劉先進／攝影）

第三個問題，勇士副攻手的得分效率不高。除開湯普森重傷兩年半後回歸首發，狀態並未達到最佳。他場均14.7分，三分命中率37.2%。而2018到2019賽季，他場均21.5分，命中率為46.7%。投籃由精英級別見到中等。

勇士本賽季最大進步球員普爾，因為湯普森坐穩首發而回歸替補。球權削減、位置變更後，他的狀態並不穩定，回歸替補的八場比賽，他有兩場共取得十分。場均只有13.4分，三分命中率32.6%，而他賽季場均有16.7，得分在下滑。更不用說，勇士除柯瑞外，三分集體打鐵，20日輸給遛馬，柯瑞之外的三分命中率26中3。贏了火箭的比賽，三分17中6。

如何調整進攻，是勇士教練組和球員的重點課題。