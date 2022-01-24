呼籲團結 華益社燭光悼念落軌華女高慧民

眾人在板子上簽名，也希望這類事情不要再發生。（吳欣宜提供）

東灣佛利蒙長大的華裔女子高慧民 （Michelle Alyssa Go），15日在紐約地鐵站 遭遊民無理由地攻擊，高慧民竟被推下地鐵的鐵軌，當場遭列車撞擊身亡，引起震撼。長期關注華人權益的華益社（Citizens for a Better Community，CBC）於22日晚間，在佛利蒙中央公園伊莉莎白湖畔舉行燭光悼念晚會。包括佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）、市議員邵陽、市議員黃潔宜等多位華裔民選官員，以及主流的民意逮表都到場致意。

對於發生在高慧民身上的憾事，大家都相當無奈、同時也非常難過，而社區領袖也強調，大眾應該更重視社會心理健康 的問題，避免類似事件重演。

社區領袖都到場致意，悼念高慧民。（吳欣宜提供）

高敘加在致辭中指出，高慧民事件不只是AAPI亞太裔社區的損失，而更是整個社會的損失。特別是高慧民在地方以及紐約時都長期於社區服務，幫助弱勢，卻沒想到是如此悲劇性的結束生命。她認為，整件事也突顯了社區對心理健康問題關注的重要性。

「現在是大家團結的時候。」高敘加進一步指出，除了心理健康問題之外，對於亞裔的仇恨也是大家必須面對的重要課題，仇恨犯罪與社會的安全問題是目前最受關注的課題之一，「我們不希望高慧民的犧牲只是一個悲劇性的損失。而希望她的生命，就像是各位手中拿的蠟燭一樣，能夠照亮遠方、照出希望。」

高敘加說，希望大家能團結與高慧民的家人朋友站在一起，共同激發出力量，「紀念高慧民最好的方式，就是慶祝她的生命，並且延續她一直在做的事情，同時也能繼續用愛關心自己的社區。」