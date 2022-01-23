我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

金山米其林廚師 從父母車庫起家

編譯組／綜合22日電         
獲得米其林一星的餐廳Six Test Kitchen，是從自家車庫起家的。（取自臉書）
獲得米其林一星的餐廳Six Test Kitchen，是從自家車庫起家的。（取自臉書）

去年9月下旬，奧伯特（Ricky Odbert）位於巴索羅布斯市（Paso Robles） 的Six Test Kitchen成為加州聖路易奧比斯波縣第一家獲得米其林星級的餐廳。回顧往事，餐廳的誕生地──他父母的車庫，以及他磨練烹飪生涯的舊金山，似乎顯得很遙遠。

十年來，35歲的奧伯特一直在努力成為舊金山最好和最聰明的廚師。剛從高中畢業，他就讀於加州烹飪學院，18歲時畢業，並開始在Postrio工作。「我並不關心休息日。我只想工作。」奧伯特說。他陸續接觸過幾處高級餐廳，其中賦予他「決定職業生涯」機會的，是在納帕傳奇性的Meadowood的工作經歷。 「這是對我的職業生涯影響最大的，我學到了很多東西，有好有壞。從那個地方出來後，任何事情都難不倒我了。」他回憶說。

在Meadowood之後，奧伯特在舊金山的生活、工作一度下滑低迷；2015年8月，他回到了他父母位於中加州海岸小城Arroyo Grande的家。他有一個想法：將車庫變成一個小餐飲部。一向對孩子關愛有加的父親對此全力支持。奧伯特的父親以製造工業油煙機和建造商業廚房為生，憑藉他們的綜合專長，父子倆在幾個月內就把事情辦好了。一個簡單的電子郵件預訂系統和一個在Square上的支付網一經建立，很快這個地方就熱鬧起來。

但好景不長，有人告發了他們。為滿足警察、消防和縣衛生檢查員，奧伯特辦理了一些許可證，並在幾個月後在車庫開一個烹飪班。然而他也意識到是時候搬出父母的家了。

錫城Tin City位於巴索羅布斯的一個工業區，在那裡有人向奧伯特展示了一個大空間，Six Test Kitchen應運而生。開業後，Six Test Kitchen一直在努力尋找自己的立足點。雖然餐廳在新的空間裡從6個座位擴大到12個，但在最初的幾個月，根本沒什麽生意。

當2019年3月米其林宣布其指南將向全加州開放時，奧伯特看到了一條清晰的道路，並全身心投入其中。奧伯特知道Six Test Kitchen被米其林盯上，部分原因是它在2021年早期就因其側重可持續發展的措施，達到了該指南的綠色之星門檻。

夏末，奧伯特收到了米其林的電子郵件，要求提供更多信息並舉行會議；9月初他的餐廳正式獲得第一顆米其林星。

克服了重重困難，奧伯特的小小餐廳團隊從一個小車庫變成一個小餐廳，現在更實現了常人眼中的不可能的。「在一個大城市裡，」他總結說，「有時你會把自己埋在其他人正在做的事情裡，身不由己捲入其中。當我回到家裡，才找到真正的自我。」

加州 舊金山 警察

上一則

名廚核桃紅棗年糕 新鮮上市

下一則

第18屆「為生命行走」 舊金山遊行反墮胎

延伸閱讀

威善高提案 倡12歲以上青少年疫苗接種自主權

威善高提案 倡12歲以上青少年疫苗接種自主權
舊金山機場遭警擊斃男未持真槍 檢：是2把空氣槍

舊金山機場遭警擊斃男未持真槍 檢：是2把空氣槍
風雨未解乾旱 加州仍促繼續節約用水

風雨未解乾旱 加州仍促繼續節約用水

聯調局結案 佛州男生前筆記本 坦承殺網紅未婚妻

聯調局結案 佛州男生前筆記本 坦承殺網紅未婚妻
網路不實訊息… 毒口罩迷昏搶劫？ 金山警局：未聽說

網路不實訊息… 毒口罩迷昏搶劫？ 金山警局：未聽說

熱門新聞

70年代玉女歌手劉藍溪傳出辭世，享壽61歲。(本報資料照片)

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

2022-01-18 20:53
夫婦舊金山乘坐1哩計程車被收費近萬元 索回歷程離譜。此為示意圖，非文中所述計程車。(Getty Images)

夫婦舊金山坐1哩計程車被收近萬元 高出1000倍

2022-01-15 02:14
很多灣區民眾對於破窗爆竊早已司空見慣。（記者李榮／攝影）

北加佛利蒙警局對面 30車遭砸窗盜竊

2022-01-18 19:04
這波Omicron病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩，卻不懂得如何使用。（記者江碩涵／攝影）

民眾搶用N95口罩 北加教授建議如何消毒再利用

2022-01-21 20:28
米雪兒‧吳的家人住在佛利蒙。(取自LinkedIn)

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙

2022-01-17 18:18
有隔離經驗的僑胞都說，防疫旅館可以自己選擇，一般條件也都不錯，「誰沒事想去住醫院？」（僑胞提供）

68元買陰性報告回台免隔離又省錢 僑胞：幻想啦！

2022-01-15 18:32

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道