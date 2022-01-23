金山米其林廚師 從父母車庫起家

獲得米其林一星的餐廳Six Test Kitchen，是從自家車庫起家的。（取自臉書）

去年9月下旬，奧伯特（Ricky Odbert）位於巴索羅布斯市（Paso Robles） 的Six Test Kitchen成為加州 聖路易奧比斯波縣第一家獲得米其林星級的餐廳。回顧往事，餐廳的誕生地──他父母的車庫，以及他磨練烹飪生涯的舊金山 ，似乎顯得很遙遠。

十年來，35歲的奧伯特一直在努力成為舊金山最好和最聰明的廚師。剛從高中畢業，他就讀於加州烹飪學院，18歲時畢業，並開始在Postrio工作。「我並不關心休息日。我只想工作。」奧伯特說。他陸續接觸過幾處高級餐廳，其中賦予他「決定職業生涯」機會的，是在納帕傳奇性的Meadowood的工作經歷。 「這是對我的職業生涯影響最大的，我學到了很多東西，有好有壞。從那個地方出來後，任何事情都難不倒我了。」他回憶說。

在Meadowood之後，奧伯特在舊金山的生活、工作一度下滑低迷；2015年8月，他回到了他父母位於中加州海岸小城Arroyo Grande的家。他有一個想法：將車庫變成一個小餐飲部。一向對孩子關愛有加的父親對此全力支持。奧伯特的父親以製造工業油煙機和建造商業廚房為生，憑藉他們的綜合專長，父子倆在幾個月內就把事情辦好了。一個簡單的電子郵件預訂系統和一個在Square上的支付網一經建立，很快這個地方就熱鬧起來。

但好景不長，有人告發了他們。為滿足警察 、消防和縣衛生檢查員，奧伯特辦理了一些許可證，並在幾個月後在車庫開一個烹飪班。然而他也意識到是時候搬出父母的家了。

錫城Tin City位於巴索羅布斯的一個工業區，在那裡有人向奧伯特展示了一個大空間，Six Test Kitchen應運而生。開業後，Six Test Kitchen一直在努力尋找自己的立足點。雖然餐廳在新的空間裡從6個座位擴大到12個，但在最初的幾個月，根本沒什麽生意。

當2019年3月米其林宣布其指南將向全加州開放時，奧伯特看到了一條清晰的道路，並全身心投入其中。奧伯特知道Six Test Kitchen被米其林盯上，部分原因是它在2021年早期就因其側重可持續發展的措施，達到了該指南的綠色之星門檻。

夏末，奧伯特收到了米其林的電子郵件，要求提供更多信息並舉行會議；9月初他的餐廳正式獲得第一顆米其林星。

克服了重重困難，奧伯特的小小餐廳團隊從一個小車庫變成一個小餐廳，現在更實現了常人眼中的不可能的。「在一個大城市裡，」他總結說，「有時你會把自己埋在其他人正在做的事情裡，身不由己捲入其中。當我回到家裡，才找到真正的自我。」