第18屆「為生命行走」 舊金山遊行反墮胎

紐森表示，如果女性無法對自己的身體有充分控制權，那麼美國將不會實現真正的平等。（網站截圖）

第18屆反墮胎 運動「為生命行走」（Walk For Life）22日在西海岸的舊金山 舉辦。參與遊行 的人群在中午12時半在市政廳廣場集合。自1973年1月22日，美國最高法院出台墮胎法後，反墮胎運動距今已有49年的歷史。舊金山舉辦為生命行走遊行已經有數年的時間。

今年密西西比州出台禁止懷孕15周後的婦女墮胎的法案（Roe v. Wade)，引起全國關注。最終經過美國最高法院裁決，各州將不得禁止胎兒在成活前（大約22周）墮胎的權利。

然而支持和反對墮胎的雙方都認為，最高法院將會更改這一判決。去年12月，最高法院的六名法官同時簽署維持密西西比法案的意願。

為生命行走運動的使命，是改變當今社會認為墮胎是最終答案的想法。支持者認為，墮胎對於女性以及未出生的孩子的身心是一種暴力行為。該運動的網站也寫出「我們值得比墮胎更好的選擇」的標語。

約100名反對禁止墮胎者聚集在市政廳廣場的邊緣，大聲呼喊著「我的身體我作主」的口號，他們是由國家生育公平委員會組織的。「我們想談一談生育公平的話題，這不僅僅關乎於墮胎，而是女性是否享有選擇合適時間進行生育的權利。」羅伯特森（Ruth Robertson）說，「我們的目標是增加我們的存在感。」

在另一場活動中，支持墮胎權的加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，「限制生育醫療的途徑，包括墮胎，是對個人自由的嚴重侵犯。最簡單的一個事實就是，如果女性無法對自己的身體有充分控制權，那麼美國將不會實現真正的平等。」