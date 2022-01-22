華人墓地「金山徑」 農曆年開幕

州立公園為此特別在接近中國新年的期間舉行了「金山徑」開幕剪綵活動。 (Douglas Hsia 提供)

2020年秋天，州立公園 正在修建一條連接Lotus到Coloma的新的小徑時，發現了一個華人 墓地，才發現在面向美國河（American River）的山坡上有些早時期的墓地；州立公園的人們不僅非常尊重墓地，同時也希望工程可以降到最低的干擾，並且將這條小徑命名為「金山徑」。

「金山徑」不僅有著歷史淵源，同時也具有時代意義。州立公園為此特別在接近中國新年的期間舉行了「金山徑」開幕剪綵活動，時間在2月11日上午11時，地點在Henningsen-Lotus Park。

華美協進會成員Douglas Hsia表示，當時州立公園正在修建一條連接Lotus到Coloma的新的小徑，發現了一些華人墓地，並聯繫他詢問華人葬禮等細節，於是他們前往發現的確美國河（American River）山坡上有些中國墓地，而Marshall Gold Discovery則是在山頭的另一側。

他表示，這件事情後，他就開始說服州立公園將這條小徑取一個中文名字，因為美國很少特別取名為中文名，每當要命名時，就總是以「China」作為總稱，而沒有個體性，就像是Lombard作為義大利名、Anaheim作為北歐名、Lafayette作為法國名、Benicia作為葡萄牙名一樣。

後來經過討論，州立公園最後決定了採用「金山徑」（Gam Saan）這個名字，意思就是加州 的金山，這也代表了中國人自淘金熱以來至今一直在美國奮鬥的故事，而當時在加州開採黃金，也以中國人為主要勞力。

Douglas Hsia表示，中國人在美國的奮鬥不僅於開採黃金，甚至在物流貿易及各種服務業中也扮演了重要的角色，爾後還有鐵路的施工、水壩的建設等，最後創造了加州。為了紀念中國人在這一路上奮鬥了歷史，州立公園將於中國新年期間舉行「金山徑」剪綵活動，這不僅是紀念中國人，同時也為後代重溫美國華裔歷史的機會。