讀者來函：菲律賓裔美國人（一）

在美國讀英文名字，基本上可以辨別出韓裔、日裔、華裔 或者印度裔，但是菲律賓裔不容易，因為許多菲律賓裔是西班牙的名字，這樣與拉丁裔的名字容易混淆。

西班牙殖民菲律賓太長的時間，所以名字也西班牙化了。菲律賓美國人中，天主教比率很高，占65%，新教徒則占21%，這也是因為西班牙的影響。

菲律賓裔美國人在亞裔中僅少於華裔，2018年是410萬人，主要分布在加州和夏威夷，因為西班牙人之後，菲律賓成為美國殖民地，所以菲律賓人到了美國，就像印度人一樣，英文大多沒有問題。

早期美洲大陸也多是西班牙殖民地，從1535年開始就設置了「新西班牙」總督，位於墨西哥城，主管西班牙國王的海外新國土。1565年西班牙人統治了菲律賓，後者成為「新西班牙」唯一一塊在亞洲的殖民地。

大家可能聽說過「馬尼拉大帆船」，因為幾年前曾發現古沉船報導，那就是1565年到1815年聯通美洲大陸和亞洲「新西班牙」的帆船，可載重幾千噸，每年一到兩次，每次單行40多天。這條航線延續了250年，可見當年西班牙是世界強國，而且稱霸幾百年。

這些大帆船多數是在菲律賓建造，而且是雇傭華工建造的，他們將中國的生絲、香料、絲綢、陶瓷等運到美洲，所以大帆船也叫「中國船」，中國則收到嘩啦啦的白銀子。

在「馬尼拉大帆船」上做工的菲律賓人有在美洲私自跳船的，所以菲律賓人來美洲大陸的時間很早，但是人不多，那時候還沒有美利堅，多是西班牙人的殖民地。

所以有人說美國人將印第安人折騰到消失了，這句話很不精準。因為那時候美國是殖民地，追本溯源地說，是西班牙人帶來了瘟疫，是英國人、法國人、俄羅斯人、他們才是罪魁禍首，美利堅將他們慢慢地趕出去了。

筆者也學會如何幫美利堅甩鍋了。應該是說，美利堅對印第安人打了不少戰，殺了不少印第安人，可是印第安人也經常騷擾和襲擊早期的白人，印第安人還幫助英國人，對著想要獨立的美國人打仗。

到了1895年，西班牙的殖民地古巴 和菲律賓的當地百姓造反，要求獨立。1898年2月15日，不知道怎麼回事，停泊在古巴哈瓦那的美國軍艦發生大爆炸，死了266人，美帝說是西班牙人造成的，於是兩國開戰。

結果是美國大勝，12月10日簽署了「巴黎協定」，古巴、波多黎各和關島等西班牙原殖民地給了美國，還將菲律賓以2000萬美元的價格賣給了美國，所以菲律賓人曾經是美國人。不過美帝有心眼，給人家是「國民」（National）的待遇，而非真正的「公民」（citizen），這些到後面區別大著了。

菲律賓人本來自己要獨立的，你這老美打著幫助我們的旗號，最後把錢給了西班牙人，把我們的國家買了下來，將我們併吞了，還給了「美國國民」稱號。

菲律賓真正的愛國者當然不買這個帳。

於是接下來的是菲律賓和美國人打仗。正規軍打不過美帝，菲律賓人開始游擊戰，讓老美吃了不少苦頭，花費超過了對西班牙打仗的費用，雖然有打仗，美國還是一直占領著菲律賓，一直到1934年，美國答應了一個讓菲律賓逐漸獨立的10年計畫。

可是到了1942年菲律賓被日本人占領了。大家應該對這段歷史比較清楚，麥克阿瑟將軍從菲律賓島撤離，還有他的「我們肯定回來」的誓言。

直到二戰後的1946年，菲律賓才算是真正獨立了。

筆者這裡介紹菲律賓的歷史，是要說明美國和菲律賓有著千絲萬縷的聯繫，包括菲律賓向美國的移民 ，特別是二戰中參加過菲律賓部隊的老兵。從上面介紹可以看出，他們實際上屬於美軍的，因為菲律賓是美國的殖民地。

在1898年美國從西班牙接手後，菲律賓人成為美國「國民」，到美國並不受1924年亞裔規定的限制，所以這個時期他們的移民多是從事農業，填補華人和日本人留下的空位和需求，後兩者來不了新移民了。

到了1934年美國對菲律賓的新協議中，讓菲律賓人揚眉吐氣的是十年後就要獨立，自己真正當家作主。可是也有不好的地方，菲律賓人不是美國國民了，已經在美國大陸的菲律賓人也與第一代華裔、日裔一樣，成了「外國人」，不能夠成為公民，按規定，美國從此以後每年只允許50名菲律賓移民。

菲律賓人在美國海軍服役，從1901年就開始了。就是在菲律賓1946獨立後，菲律賓人當美軍水手的方式依然持續著，一直到1992美軍在菲律賓基地的關閉。

這個數量不算少，在1976年就有1萬7000名菲律賓人美國海軍，在服役期間，他們可以在美國生活，帶來家屬，所以在美國大陸上的美軍基地裡有著特別的菲律賓人社區。

二戰中參戰的菲律賓軍人都允許成為美國公民，大約有1萬人選擇了這個機會，接著有1萬6000名女性通過家庭團圓來到美國，這裡應該包括非菲律賓裔美國人的妻子。