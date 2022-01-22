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風雨未解乾旱 加州仍促繼續節約用水

編譯組／沙加緬度21日電
加州水務局官員表示，今年供水將超過預期。（美聯社）
加州水務局官員表示，今年供水將超過預期。（美聯社）

上月潮濕的冬季風暴導致加州水務官員日前宣布，將從該州用水儲備中向地方機構撥放比最初計畫更多的用水。

州水資源局負責為2700萬人口和大片農田提供水源。現在該局計畫向水區提供他們為2022年所要求的15%的水，這比上個月有所提高。當時州政府表示，除了飲用和洗澡等必需的用水之外，它將不會提供各地所要求的額外供水。這是該州有史以來第一次對水的初始分配為零。

州官員強調，加州的乾旱遠未結束，並敦促人們繼續節約用水。但是，12月的暴風雪已在山區傾倒了大量的積雪，並部分補充了乾涸的水庫，使原本異常乾旱的一年得到一些緩解。

然而，進入1月加州還未見有一場大的風暴，而且大多數州的水庫仍然低於其歷史平均水平。美國乾旱監測報告顯示，加州大部分地區仍然處於嚴重乾旱狀態。

「1月份已又回到乾旱狀況。」水資源部主任娜美思（Karla Nemeth）在一份聲明中說：「加州人必須繼續節約，同時製定計畫迎接第三個乾旱年。」

加州通過一個由水庫、水壩和運河組成的巨大網絡儲存和輸送水源，該網絡被稱為「州水項目」。它與聯邦管理的「聖谷項目」一起，主要從該州較潮濕的北部地區向較乾燥的南部地區輸送水。

州長紐森（Gavin Newsom）已經要求人們自願比去年少用15%的水。同時，全州對戶外用水的緊急限制在星期二（1月16日）生效，包括禁止在雨後48小時內澆灌草坪。違反者可被處以每天最高500美元的罰款。但州水務官員表示，執法工作將主要由當地水務機構負責。  

此外，增加用水分配對個人家庭和農場意味著什麽，將在很大程度上取決於當地的水務機構，他們有權設定自己的用水限制。

冬季風暴給內華達塞拉山脈和其他加州山脈帶來了大量降雪，強勁的積雪對加州的春季用水前景至關重要，因為當雪融化時，會流向溪流，增加全州的供水量。

在12月下旬的冬季第一次測雪時，雪的含水量是每年那個時候的160%。但是降水必須連續不斷地在1月、2月和3月都有發生，才能保證春季有充分的供水。

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