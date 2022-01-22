舊金山機場遭警擊斃男未持真槍 檢：是2把空氣槍

當局21日確認，20日在舊金山國際機場遭警察擊斃的男子持的是兩把空氣槍。（美聯社）

當局表示，20日在舊金山 國際機場遭警察 擊斃的男子持有的是兩把空氣槍，並非真槍。當地檢方已接手調查。

舊金山國際機場位於聖馬刁縣境內，聖馬刁縣地方檢察長韋格斯塔夫（Steve Wagstaffe）21日表示，這名男子攜帶的是兩把空氣槍（airsoft gun），但槍上標示非真槍的橙色標記已被撕掉。

檢方之所以介入這起事件，是因為加州 一項要求加強警察問責制的新法律已開始實施。事件引發外界質疑，舊金山警方為何沒有在第一時間說明這名男子攜帶的是空氣槍。

槍擊事件發生5小時後，警方在中午12時30分舉行媒體簡報會，警方發言人加特潘丹（Grace Gatpandan）表示，警察一接觸到嫌犯，就確認他手中似乎握有一把手槍。被問到是否是真槍，加特潘丹說：「我們知道嫌犯持有武器，至於是哪種類型的武器，現在還在調查中，但我們確定是一種手槍。」

再被問到嫌犯所持的會不會是玩具槍，加特潘丹說：「現在還在調查中，我無法告訴你是哪種武器，我只能告訴你，他持有手槍。」

又有記者問她，空氣槍是否被視為手槍，加特潘丹說：「我必須查詢確切的定義，但它也是槍。」

被問到警方為何沒有在第一時間說明男子所持的並非真槍，警方另一名發言人多西（Matt Dorsey）21日說：「案件調查細節的事實確認應該由主要調查機關提供，在本案中，這個機關不是舊金山警局。」

多西強調，警方通常會在警察槍擊事件發生十天後舉行公開說明會，說明調查的詳細內容。

韋格斯塔夫指出，他是在20日上午被告知，這名男子持的是玩具槍。數小時後，地檢長辦公室按照新法律宣布接手這起案件。根據加州法律，檢方必須調查導致未持有致命武器平民死亡的警察槍擊事件。

警方20日並沒有在聲明中說明這名男子如何亮出或使用其武器，警察隨身攝影機拍到的畫面要等到警方舉行說明會時才會公布。

聖馬刁縣地檢長辦公室一名發言人21日表示，初步調查顯示，死者在事發當時持有的武器似乎是被視為玩具槍的空氣槍。

根據加州法律，玩具槍不屬於致命武器，除非被用來造成死亡或重傷，例如重擊。