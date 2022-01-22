讓華人安心過年 東華醫院 送居家新冠檢測盒

民眾如有新冠感染症狀可到東華醫院免費領取居家檢測盒（記者李怡／攝影）

東華醫院21日召開記者會，就如何使用居家新冠病毒檢測 盒做了詳細講解和示範。為保障華人群體過一個安全溫馨的中國年，即日起東華醫院會提供個免費居家新冠檢測盒，供有需要的民眾領取。檢測盒領取的過程中，將提供測試盒的使用指南、語言服務、和現場幫助檢測等符合華人群體需求的服務指導。長者以及高危險群可優先到東華醫院B1層的健康服務中心領取。

東華醫院行政總裁張建清(中)表示，疫情還沒有結束，不應放鬆警惕。（记者李怡／摄影）

東華醫院行政總裁張建清表示，疫情還沒有結束，不應放鬆警惕。民眾應繼續遵守舊金山 市的防疫 要求，戴口罩、打疫苗、即時檢測、避免大型聚會。檢測是非常重要的一項。

她說，如接觸了新冠病毒陽性病例，有發燒咳嗽、上呼吸道不舒服等症狀，即可到東華醫院領取居家檢測盒。檢測呈陽性後，不論是重症還是無症狀的感染者都應即時的與家庭醫生聯繫，或是聯繫東華醫院。東華醫院新冠熱線: 1-628-228-2828

舊金山市議員佩斯金感謝東華醫院自疫情爆發以來的兩年多的時間裡，對華裔社區的防疫貢獻。他說，傳播力強的 Omicron 變種病毒，對散房家庭及長者構成的風險仍然不容忽視。同時他們也需要可信賴的醫療機構，來提供切合其文化的服務，以保持健康及安全。針對華埠社區高密度的社區環境，對防疫來說是很大的挑戰。東華醫院防疫員工組及時的到社區做教義、檢測、接種疫苗。兩年來華埠的感染率是最低的。

東華醫院董事會主席陳傑民表示:「家用測試一盒難求。感謝舊金山市衛生局，能提供測試劑盒，可以盡快幫助受影響的居民及確保社區的安全。」

現場佩斯金用 Flowflex新冠病毒家用檢測盒，親自示範使用方法，並配合家庭科醫護師陳煥珠的講解。他建議民眾在使用時，為了檢測效果，請嚴格遵守使用說明，按步驟操作。在正確使用的情況下，Flowflex 家用測試劑盒在檢測陽性病例方面的準確率為 93%。檢測陰性病例方面的準確率為 100%。

會上表示，如果民眾出現新冠症狀、曾經接觸新冠病毒或病人、或計畫與高危者舉行聚會，建議在家進行自我檢測，但使用前請先仔細閱讀說明書。更多信息訪問(www.chinesehospital-sf.org/covid19-testing-services)。或網絡搜索Flowflex 新冠病毒家用檢測盒使用方法。