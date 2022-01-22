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STEM人才全美最佳就業市場 灣區未進前五

編譯組／灣區20日電
灣區南北兩大都會區未能進行美國STEM人才最佳就業市場前五名。（Getty Images）
灣區南北兩大都會區未能進行美國STEM人才最佳就業市場前五名。（Getty Images）

個人理財網站WalletHub公布最新美國STEM（science, technology, engineering, and mathematics）人才最佳就業市場排名，灣區竟然前五名不入，讓人跌破眼鏡。

WalletHub今年選出的美國STEM人才最佳就業市場的前十名都會區依序是：1. 華盛頓州西雅圖、2. 德州奧斯汀、3. 麻州波士頓、4. 威斯康辛州麥德遜、5. 明尼蘇達州明尼亞波利斯、6. 喬治亞州亞特蘭大、7. 賓州匹茲堡、8. 加州舊金山（含舊金山、屋崙、柏克萊）、9. 猶他州鹽湖城、10. 佛羅里達州奧蘭多。

WalletHub以專業機會、STEM友好度、生活品質三大類標準，來比較美國人口最多的前100大都會區的STEM就業市場優劣，每一類標準下又分出多項評分指標，包括提供給STEM應屆大學畢業生的人均工作數量、年薪增長率、最佳工程學院數量、STEM行業性別差異、住房可負擔性等。

加州在這項排行中名次較高的還有第15名的沙加緬度、第18名的聖荷西（含聖荷西、桑尼維爾、聖他克拉拉）、第28名的洛杉磯和第35名的聖地牙哥。

灣區都會區在這項排名中無法進入前五大，主要是受到住房可負擔性的影響。但舊金山和聖荷西在專業和薪資項目中得分很高。

由於Tesla和甲骨文（Oracle）總部2021年從灣區遷到奧斯汀，是奧斯汀在這項排名中高居第二的重要原因。

就業 灣區 舊金山

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