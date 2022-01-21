49人分區輪首戰 拚鬥綠灣包裝工 季後賽碰面逾5次

包裝工隊傳奇四分衛羅傑斯在灣區長大，他在大學時期是49人球迷，而選秀時也十分期望能夠被49人選中。（Instagram截圖）

舊金山49人周六（22日）分區輪首戰將迎戰綠灣包裝工隊（Green Bay Packers）。本場比賽將是雙方在過去26個賽季中的第9次季後賽 相遇，用冤家路窄形容這兩隻球隊再恰當不過。因為NFL 聯盟沒有任何另外兩支球隊能夠在季後賽碰面五次以上。在前八次交鋒中雙方打成平手。

49人季後賽總戰績為33勝21負，包裝工為36勝24負。兩隊的勝利分列歷史第二名和第三名。如果包裝工隊能夠在周六的比賽中勝出，那麼他們將拿到球隊在季後賽的第37場勝利，與愛國者隊並列歷史第一。

包裝工主教練拉弗勒爾（Matt LaFleur）在執掌球隊後，賽季平均可以拿下至少13場勝利。而這也僅僅是他執教生涯的第三年而已。

這名年輕優秀的NFL教練與沙納漢（Kyle Shanahan）有著不淺的交情。49人季票擁有者張哲遠說：「他們曾在同一教練組一起共事超過8個賽季，可以說是一起成長，互相十分了解。」

49人主教練沙納漢還保持著相當高的季後賽勝率，戰績為3勝1負，唯一輸球是在2019賽季的超級碗比賽中。

素有「外科手術般傳球」之稱的包裝工傳奇四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）將開啟自己的21場季後賽。這個數據排在NFL歷史第6位。本賽季羅傑斯的表現也絲毫沒有下滑的跡象，傳球111.9的評分領跑全聯盟，力壓布雷迪（Tom Brady）成為最有價值球員的候選人。

張哲遠表示，羅傑斯在灣區長大，在大學時期是49人球迷，而選秀時也十分期望能夠被49人選中。可是事與願違，他從溫暖的加州 搬到了寒冷的五大湖地區。而他歷史級的表現也讓包裝工隊成為傳統強隊，素有國聯守門員之稱。

49人主力四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）在賽季後幾乎是註定離隊，這是球隊管理層早早做下的決定。若他能夠帶隊戰勝包裝工隊，幫助球隊在季後賽走的更遠一些，他在休賽期的交易價值將被無限增大。