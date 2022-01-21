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手有血跡…男子揮舞BB氣槍 被警射殺

記者劉先進／聖巴布洛報導
19日下午，一名45歲男子揮舞著BB氣槍，遭東灣聖巴布洛四名警員開槍擊斃。（取自聖巴布洛警局官網）
19日下午，一名45歲男子揮舞著BB氣槍，遭東灣聖巴布洛四名警員開槍擊斃。（取自聖巴布洛警局官網）

19日下午，一名45歲男子揮舞著BB氣槍，遭東灣聖巴布洛（SanPablo）四名警員開槍擊斃。警方一開始認為，男子攜帶的是一把逼真的仿製手槍。但州司法部犯罪實驗室20日上午確定，武器是一把BB氣槍。

根據舊金山紀事報報導，19日下午2時30分，位於聖巴布洛RumrillBoulevard和Market街一個超市的商戶報告說，有個男子在停車場裝卸看起來像槍的東西，商戶擔心男子進入商店。

警方表示，在警員到達事發地點之前，男子駕駛一輛皮卡車離開。警員在北列治文（NorthRichmond）的Truman街和Market街附近將男子攔下。男子一隻手有血跡，另一隻手似乎拿著一把黑色手槍。他把槍緊貼在胸前，手部動作疑似要給武器上膛，然後轉身朝警員走去。

四名警員開火，男子被擊中後倒在地上。警方和醫護人員試圖採取急救措施，但他在送往醫院途中死亡。康曲柯士達縣驗屍官稱，男子是聖巴布洛居民，身分尚未確定。

警方表示，槍擊事件發生後，他們一開始認為，男子攜帶的是逼真的仿製手槍。但州司法部犯罪實驗室在20日上午確定，該武器是一把BB氣槍。聖巴布洛警局隊長布巴爾（BrianBubar）說，BB槍可以發射金屬彈丸，州司法部認為其可以作為致命武器使用。

州司法廳正在調查該起槍擊案，因為涉及仿製槍枝。司法廳已將調查移交給康縣地區檢察官、康縣警長和聖巴布洛警方。

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