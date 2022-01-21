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學校新防疫計畫 屋崙教師工會對學區發48小時通牒

編譯組／屋崙20日電
屋崙教師工會對學區發出48小時通牒，若不接受新協議內容會再次罷工。（美聯社）
屋崙教師工會對學區發出48小時通牒，若不接受新協議內容會再次罷工。（美聯社）

屋崙聯合學區（Oakland Unified School District）教師工會會長對學區發出通牒，如果學區不能在48小時內同意更新後的學校防疫計畫，工會將投票決定是否再次罷工。

屋崙教育工作者協會（Oakland Educators Association，簡稱OEA）會長布朗（Keith Brown）19日在發給工會會員的電子郵件中表示，如果學區不接受談判要求，72%的會員投票支持罷工。

布朗說：「今晚，OEA董事會投票授權我，如果屋崙聯合學區在接下來48小時內不能和我們達成協議，我可以進行正式全員罷工授權投票。」

屋崙學區發言人佐佐木(John Sasaki)表示，學區去年7月已與工會就這個學年的安全措施達成協議，包括個人防護裝備、通風系統、病毒檢測、接觸追蹤和其他措施。佐佐木補充，他們已經安排好與工會進行談判。

佐佐木說：「儘管面對困難的挑戰，我們有信心，學區與OEA可以再次達成協議。」

蒙特拉初中（Montera Middle School）教師雷納漢（Quinn Ranahan）表示，工會從去年8月就試圖與學區談判更好的防疫措施，包括每周提供檢測服務、空氣過濾器、口罩、營養點心休息時間、戶外用餐空間等，但至今幾乎沒有獲得什麼進展。她還表示，學區一直拒絕商談部分教師提出的建議，直到學生威脅罷課。

雷納漢說，工會去年10月寄出一份18頁的提案給學區，學區回覆一頁文字反對提案，並拒絕針對自助餐廳HEPA空氣過濾器、戶外用餐安全、教職員配置和停電等問題進行商談。她說：「幾個月來，我們一直在要求提供這些安全條件，但乞求這些可以拯救人們生命的東西讓人筋疲力盡。」

屋崙學區的學生自18日已開始罷課，學生們表示，他們會繼續罷課，直到學校答應將面授教學改為網路教學、每周提供兩次核酸檢測和快篩檢測、提供KN95和N95口罩給所有學生、提供戶外空間給學生用餐等。

佐佐木指出，學區18日的學生缺勤率為24.6%，1月首周為20.9%，第二周為28.1%，18日至少有230名教師稱病缺勤，但在教師稱缺勤抗議之前，平日平均每日有250名教師缺勤。

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