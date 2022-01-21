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灣區連鎖快餐店 「疫外」蓬勃發展

編譯組／灣區綜合電
疫情讓連鎖餐廳在灣區前所未有蓬勃發展，例如「Starbird」等知名休閒速食快速成長，銷售額2020年增長26%，還將持續開設新分店。（Starbird官網)
疫情讓連鎖餐廳在灣區前所未有蓬勃發展，例如「Starbird」等知名休閒速食快速成長，銷售額2020年增長26%，還將持續開設新分店。（Starbird官網)

新冠疫情期間，全美估計約有9萬間餐廳關閉。但隨著房東積極尋找品牌餐館進駐，以及例如「Starbird」等知名休閒速食快速成長，連鎖餐廳與加盟店蓬勃發展，在部分情況下，銷售額甚至高於疫情之前。

灣區連鎖速食店Starbird已宣布籌集1200萬資金，銷售額2020年增長26%，還將持續開設新分店，這家炸雞連鎖店今年已在灣區開設兩家分店，並在南加州簽訂至少4份租約擴點。「Curry Up Now」是一家2009年在灣區以餐車起家的印度連鎖休閒快餐店，計畫在德州與喬治亞州再開設11家分店。「Paris Baguette」是在全球經營4000家麵包店的韓國連鎖店，正計畫在灣區新設12個新加盟店。「Even Grégoire」是一家位在柏克萊的20年歷史小型法國餐廳，也計畫經營加盟店。

儘管灣區許多餐廳過去兩年掙扎於生存與經營，但連鎖加盟店的計畫擴展，似乎證明了疫情期間對餐飲業的預測，就是許多獨立經營餐廳將會被連鎖加盟店取代。連鎖店通常與大規模生產、快餐商品的想法有關，也帶來新餐飲概念，例如「Curry Up Now」期望藉機將印度餐點帶進美國主流餐飲，如同漢堡一樣，未來食客可在得來速點購雞肉墨西哥捲餅與薯條。

全國加盟發展公司「Fransmart」執行長羅威(Dan Rowe)表示，目前加盟餐飲店成長率「前所未見」，不同於過去20年加盟餐飲業情況。他的公司與「Curry Up Now」、「Ike's Love & Sandwiches」等加盟速食店合作，看到金流與機會。

羅威與餐飲業者指出，疫情期間，三分之一的美國餐館關閉，房東急於將空置房地產減價出租，即使在昂貴灣區亦如此。因疫情而遭財務損失的房東，更願意將務業租給口袋深厚的商業。羅威最近到舊金山市中心視察，發現當地已成為租戶市場，「三年前你找不到或無法負擔的地點，現在房東正直接丟鑰匙給你。」

正在擴張的快餐連鎖店還有一些共同點：沒有餐桌服務，較少室內用餐。因此可搬進佔地面積較小的空間，或選在人流不多的社區作為幽靈廚房(ghost kitchens)，沒有實體用餐區、單純處理外賣。其中大部分是在疫情前就做外賣與外送的店家，包括得來速。

Curry Up Now鼓勵全國加盟商尋找得來速地點，也在史丹福大學等大學校園開設較小供餐空間。Starbird位在舊金山的幽靈廚房銷售額，是實體餐廳兩倍，並擁有自己應用程式、訂購銷售網，以及用於管理從生產到庫存的數位系統。Paris Baguette則有食品儲存系統，顧客可掃描手機獲取蛋糕和糕點的取貨訂單，無需人工干預。

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