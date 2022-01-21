特斯拉佛利蒙工廠 1員工在生產線上暴斃

特斯拉佛利蒙工廠的一名員工在生產線工作時突然死亡，死因仍在調查中。圖為特斯拉佛利蒙工廠。（網站截圖）

特斯拉 (Tesla)佛利蒙工廠的一名員工19日早上在生產線工作時突然死亡，目前具體死因正在調查中。

根據加州 職業安全和健康部門（Cal/OSHA）發言人米爾頓（Peter Melton）表示，這名員工在動力系統生產線工作時，突然暈倒。員工的死訊目前已通知特斯拉公司。

「我們目前正在調查死亡是否與工作因素相關，並決定是否為此展開調查。」OSHA在20日早上表示。

19日早間5時38分，佛利蒙消防局接到報案稱，一間工廠內出現緊急醫療事件。消防人員出發後，又一則報警電話將事件升級為營救行動。調度員收到的信息為一名工人被困在工廠機器中。

消防局發言人諾爾斯（Aisha Knowles）表示，當消防員到達工廠後，判定為緊急醫療事件，無機械相關。

諾爾斯表示，倒地工人被當場宣布死亡。

特斯拉在其網站上介紹稱，動力總成系統由改進的電機、變頻器和變速箱組成。如果確認死者的死因與其工作性質有關，OSHA可能會幫助確認某些工人對特斯拉的指控。

這並非是特斯拉加州工廠首次出現員工死亡事件。2021年12月，佛利蒙工廠特斯拉員工李·布萊澤(Lee Briser)下班後，在停車場遭同事安東尼·索利馬(Anthony Solima)槍擊 死亡，據說兩人早些時候在工作中發生了爭執。