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想推倒有罪判決 10人律師團出招 荷姆斯案要重審？

王子涵
荷姆斯案庭審素描圖。（聖荷西聯邦法院）
荷姆斯案庭審素描圖。（聖荷西聯邦法院）

有「惡血女王」之稱的Theranos創始人荷姆斯（Elizabeth Holmes）向法院提交了一份動議。她的律師團隊試圖在找陪審團的麻煩，從而推倒有罪的判決讓案件重審。

動議是在19日提交給聖荷西聯邦地方法庭的，由荷姆斯10人律師團隊中擅長上訴的法律專家提交。動議尋求將陪審團的背景調查問卷對公眾保密，因為其中的內容與將來可能的上訴有關。

法律專家分析道，荷姆斯律師團此舉可能是想從中找出陪審員不誠實或其他有礙判罰公正性的證據。

灣區法律分析師、前檢察官赫根（Michele Hagan）表示：「麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）和彼得森（Scott Peterson）案發生著相同的事。」赫根所指的兩起案件分別是，英國名媛麥斯威爾與已故淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)聯手從事性販運案，以及彼得森殺害已孕妻子並拋屍舊金山海灣的案件。

聖他克拉拉縣檢察官克拉克（Steve Clark）表示，荷姆斯律師尋找這種信息是可以徹底推翻案件，讓這起案件重審。

37歲的荷姆斯在19歲的時候創立了Theranos血液檢測公司，她在1月3日被判4項欺詐罪名成立，共涉及1.44億元。她的判決聽證會將在9月26日召開。

法院為了防止陪審員的個人信息被媒體等其他方面洩漏，影響到審判的公正性，他們的背景調查問卷在開庭前是以編輯後的形式發布的。荷姆斯的律師團需要判斷是否所有的陪審員都誠實地回答了問卷。

赫根表示，荷姆斯的律師是保有原始卷宗的，並且有權利雇用私人調查員詢問他們。赫根補充道，如果陪審員被發現有任何不正當的行為影響庭審，荷姆斯可以要求法官達維拉（Edward Davila）撤銷有罪的判罰。但赫根指出，上訴期間將原始調查問卷保密與公眾獲取政府信息的第一修正案權利是相衝突的。

荷姆斯 檢察官 檢測

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