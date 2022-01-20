我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州新冠住院數 逼近疫情以來高峰

編譯組／綜合報導 
加州住院病患總數逼近疫情以來的最高峰，當局呼籲民眾遵守防疫相關規定。 (加州公共衛生局網頁)
加州住院病患總數逼近疫情以來的最高峰，當局呼籲民眾遵守防疫相關規定。 (加州公共衛生局網頁)

加州各地住院人數1月13日已達5萬1932人，其中1萬5179人罹患新冠肺炎。加州去年初的總住院人數最高值為5萬5000人，新冠病患最多的則是2021年的1月29日；同樣暴增的還有加護病房（ICU）的新冠人數，18日已達2404人，高於夏季的高峰2128人，但低於去年1月的4868人。 

此外，1月8日加州各地急診室（ER）共收治4萬6605人，Delta病株高峰期為4萬2000人；新冠相關的目前為1萬1809人，同樣高於去年初的高峰。不過，有些人到急診室只是為了做篩檢，橙縣衛生局長周昭龍（Clayton Chau）強調，到ER做篩檢只是徒增醫院負擔，非必要的求診應該避免。 

急診室塞爆的另一個原因是，住院區雖有床，但護理師不夠，因此急診室患者，往往要等20至30小時才能換到住院病床，某些醫院的等待時間甚至長達50小時。以亞凱迪亞（Arcadia）的南加衛理公會醫院（Methodist Hospital of Southern California）為例，雖然表定有300床，但人力只夠照顧200床。 

ICU同樣缺護理師，全州有效空床率已由22%降到16%，聖荷昆谷（San Joaquin Valley）醫療區甚至只有10.3%，南加醫療區較好，但也只有15.4%。 

部分專家認為，Omicron病株的威脅低於Delta病株，但事實並不然。其一，洛杉磯縣的統計發現，許多死亡病患是在Omicron病株開始盛行後才過世的；其二，2022年冬季的死亡率比2021年夏季還高，凸顯Omicron不易致死的矛盾之處。洛杉磯縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）甚至說，未來數周的死亡人數恐怕還會更多。 

然而，部分跡象還是顯示，住院病患的增幅可能減緩。去年12月28日至今年1月4日，新冠住院人數周增69%；1月5日至1月11日周增53%；12日之後周增幅減為23%。只是沙加緬度與舊金山等地的新冠住院病患還在攀高。

加州 Omicron 南加

上一則

僑社看板／13歲傅敏娜 連5年辦個人獨奏會

下一則

薛尼鮑迪的一記耳光

延伸閱讀

數據顯示 Omicron威力可能減緩 住院與病故或攀高

數據顯示 Omicron威力可能減緩 住院與病故或攀高
CDC：染疫後免疫力更能抗Delta 但不能推論Omicron疫情

CDC：染疫後免疫力更能抗Delta 但不能推論Omicron疫情
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
急診室醫生：數據證明紐約Omicron疫情正在消退

急診室醫生：數據證明紐約Omicron疫情正在消退
Omicron光速傳染？加州1周暴增百萬病例

Omicron光速傳染？加州1周暴增百萬病例

熱門新聞

70年代玉女歌手劉藍溪傳出辭世，享壽61歲。(本報資料照片)

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

2022-01-18 20:53
詐騙集團先是帶進帶出，營造容易獲利的假象。（記者李榮／翻攝）

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

2022-01-13 19:14
據去看過該房的民眾表示，房子很不錯，但超過百萬成交也是令人咋舌。（讀者提供）

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

2022-01-12 19:34
專家表示，N95口罩視情況可重複使用。（美聯社）

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

2022-01-12 15:50
華人Marina發現，理財平台無法登錄。（Marina供圖）

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

2022-01-13 19:14
S女士向警方報案，不過警方也坦言，對於這類跨境詐騙，恐難破案。（記者李榮／翻攝）

26萬飛了 帳戶清零才知上當 受害人泣訴瀕死：家散了

2022-01-14 16:15

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲