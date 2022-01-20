我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

Omicron毒株威力 可能已在減緩中

編譯組╱綜合報導 
新冠Omicron病株帶來加州感染高峰，好消息是：多項數據顯示，威力可能已在減緩中。但壞消息是：住院與病故人數未來還可能攀高。(洛縣公共衛生局網頁)
新冠Omicron病株帶來加州感染高峰，好消息是：多項數據顯示，威力可能已在減緩中。但壞消息是：住院與病故人數未來還可能攀高。(洛縣公共衛生局網頁)

新冠Omicron病株帶來加州另一波感染高峰，好消息是：多項數據顯示，威力可能已經在減緩中；但壞消息是：多數病人都要發病數周後，才會轉為重症或死亡，因此住院與病故人數未來還可能攀高。以下是洛杉磯時報整理分析的加州疫情最新發展趨勢。

●新增病例雖多，但增幅縮小：

加州整體在18日前七天平均，每日新增病患為10萬3000人，低於前一周的10萬7000。 

在洛杉磯縣，本周通報平均每日新增病患為3.8萬人，低於上周的4.2萬人，不過公衛官員指出，數據有可能因為長周末假期而延遲通報。 

舊金山灣區，平均每日為1.8萬人確診，但聖他克拉拉縣（Santa Clara）汙水中的新冠病毒數量，過去十天都在減少。 

大沙加緬度區，平均每日確診病例為5400人。 

大聖荷昆谷的通報速度通常比南加與灣區慢，因此確診病例還在增加，本周平均每日為9300例，上周7100例。 

北加郊區，本周與上周的平均每日新增病患差不多，720人比710人。 

●篩檢的陽性比例降低：

加州整體在1月10日之前的七天，陽性比例達到23.1%高峰，之後七天降到21.1%。洛杉磯縣1月3日的前一周，陽性反應達到22.7%，之後降到16.3%。 

●住院病患雖然還在增加，但幅度趨緩：

加州整體而言，18日的新冠住院人數為1萬5179。去年12月28日至今年1月4日，新冠住院人數周增69%；1月5日至1月11日周增53%；12日之後周增幅減為23%。 

加護病房（ICU）的新冠病患，18日為2404人，去年12月28日至今年1月4日，每周增加35%，1月5日至1月11日周增37%，12日之後周增幅減為26%. 

●前景預估：

華盛頓大學（University of Washington）衛生指標與評估研究所認為，加州的感染高峰在1月初，到2月中新增病例增加幅度，將降回去年12月的水平，即7%。 

加州政府的COVID Assessment Tool則認為，目前的新冠有效傳染率為0.96，代表疫情正在趨緩之中，因為每一個新增病患，只會再傳染給不到一人。

加州 洛杉磯 疫情

上一則

僑社看板／13歲傅敏娜 連5年辦個人獨奏會

下一則

薛尼鮑迪的一記耳光

延伸閱讀

賴清德出訪過境洛杉磯、舊金山 將與美國政要視訊通話

賴清德出訪過境洛杉磯、舊金山 將與美國政要視訊通話
數據顯示 Omicron威力可能減緩 住院與病故或攀高

數據顯示 Omicron威力可能減緩 住院與病故或攀高
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
南加16歲女孩離奇死在高速路邊 家長要求伸張正義

南加16歲女孩離奇死在高速路邊 家長要求伸張正義
Omicron光速傳染？加州1周暴增百萬病例

Omicron光速傳染？加州1周暴增百萬病例

熱門新聞

70年代玉女歌手劉藍溪傳出辭世，享壽61歲。(本報資料照片)

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

2022-01-18 20:53
詐騙集團先是帶進帶出，營造容易獲利的假象。（記者李榮／翻攝）

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

2022-01-13 19:14
據去看過該房的民眾表示，房子很不錯，但超過百萬成交也是令人咋舌。（讀者提供）

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

2022-01-12 19:34
專家表示，N95口罩視情況可重複使用。（美聯社）

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

2022-01-12 15:50
華人Marina發現，理財平台無法登錄。（Marina供圖）

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

2022-01-13 19:14
S女士向警方報案，不過警方也坦言，對於這類跨境詐騙，恐難破案。（記者李榮／翻攝）

26萬飛了 帳戶清零才知上當 受害人泣訴瀕死：家散了

2022-01-14 16:15

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲