Omicron毒株威力 可能已在減緩中

新冠Omicron病株帶來加州感染高峰，好消息是：多項數據顯示，威力可能已在減緩中。但壞消息是：住院與病故人數未來還可能攀高。(洛縣公共衛生局網頁)

新冠Omicron病株帶來加州 另一波感染高峰，好消息是：多項數據顯示，威力可能已經在減緩中；但壞消息是：多數病人都要發病數周後，才會轉為重症或死亡，因此住院與病故人數未來還可能攀高。以下是洛杉磯 時報整理分析的加州疫情 最新發展趨勢。

●新增病例雖多，但增幅縮小：

加州整體在18日前七天平均，每日新增病患為10萬3000人，低於前一周的10萬7000。

在洛杉磯縣，本周通報平均每日新增病患為3.8萬人，低於上周的4.2萬人，不過公衛官員指出，數據有可能因為長周末假期而延遲通報。

舊金山灣區，平均每日為1.8萬人確診，但聖他克拉拉縣（Santa Clara）汙水中的新冠病毒數量，過去十天都在減少。

大沙加緬度區，平均每日確診病例為5400人。

大聖荷昆谷的通報速度通常比南加與灣區慢，因此確診病例還在增加，本周平均每日為9300例，上周7100例。

北加郊區，本周與上周的平均每日新增病患差不多，720人比710人。

●篩檢的陽性比例降低：

加州整體在1月10日之前的七天，陽性比例達到23.1%高峰，之後七天降到21.1%。洛杉磯縣1月3日的前一周，陽性反應達到22.7%，之後降到16.3%。

●住院病患雖然還在增加，但幅度趨緩：

加州整體而言，18日的新冠住院人數為1萬5179。去年12月28日至今年1月4日，新冠住院人數周增69%；1月5日至1月11日周增53%；12日之後周增幅減為23%。

加護病房（ICU）的新冠病患，18日為2404人，去年12月28日至今年1月4日，每周增加35%，1月5日至1月11日周增37%，12日之後周增幅減為26%.

●前景預估：

華盛頓大學（University of Washington）衛生指標與評估研究所認為，加州的感染高峰在1月初，到2月中新增病例增加幅度，將降回去年12月的水平，即7%。

加州政府的COVID Assessment Tool則認為，目前的新冠有效傳染率為0.96，代表疫情正在趨緩之中，因為每一個新增病患，只會再傳染給不到一人。