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僑社看板／13歲傅敏娜 連5年辦個人獨奏會

記者李榮／灣區報導
傅敏娜已經連續五年舉辦個人演奏會。（傅敏娜提供）
傅敏娜已經連續五年舉辦個人演奏會。（傅敏娜提供）

華裔青少年傅敏娜（Minna Fu）自八歲舉行第一場個人鋼琴獨奏會至今已經五年。傅敏娜將於22日舉行第五屆獨奏會，分享她對鋼琴的熱情與努力。

「記得以前在演出時，看到台下的觀眾，聽到自己的鋼琴聲感動落淚，就覺得彈琴很有意義，能夠用琴聲分享音樂，所以更想演奏給大家欣賞。」個性活潑的傅敏娜從五歲起，由媽媽Claire Chen啟蒙至今，參與各類音樂會、耆英中心與教會活動演出，了解自己熱愛鋼琴與分享音樂的心願，因此維持天天快樂練琴兩小時以上，準備多樣的曲目，努力學習分析樂曲。目前才13歲的她，已經能持續推出長達70分鐘的獨奏會。

傅敏娜曾在「US Open」、「Russian Souvenir」等各大鋼琴比賽中多次獲得第一名，也已通過英國皇家音樂院（ABRSM）的文憑考試，並正在準備高級文憑LRSM的鑑定。除了專注練習鋼琴，就讀中學九年級的傅敏娜，透過參與學校合唱團，經常和同學們一起開心唱歌，並擔任學校三年的合唱團伴奏。

傅敏娜表示，期待透過本次的獨奏會，能與來賓一起發現貝多芬、蕭邦、拉赫曼尼諾夫與蓋希文鋼琴作品的特色，也希望透過自己的練習心得詮釋這些名曲，並特別準備台灣民謠「望春風」與「白牡丹」。音樂會免費，歡迎樂迷參加，時間：1月22日（周六）2時。演出地點：Trinity Lutheran Church of Pleasanton（1225 Hopyard Rd. Pleasanton, CA 94566）。

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