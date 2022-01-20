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可負擔房增加至393戶 薩拉度加居委會質疑分配不公

記者王子涵／薩拉度加報導
原本分配至Gateway地區的273戶新型可負擔性住房被增加至393戶。居民擔心會出現交通堵塞、教育質量下降、犯罪率上升等問題。（Ellis Hung提供）
原本分配至Gateway地區的273戶新型可負擔性住房被增加至393戶。居民擔心會出現交通堵塞、教育質量下降、犯罪率上升等問題。（Ellis Hung提供）

在薩拉度加市議會最近的一次會議中，多名市議員以及市經理計畫將原本分配至Gateway地區的273戶新型可負擔性住房增加至393戶。這引起了當地居委會、居民的強烈不滿。他們質疑市議會在決策過程中的不透明性以及分配不均等問題。

薩拉度加居委會主席Ellis Hung全程參加了10日的會議。他表示，會議開始時有近300名居民進入會議聆聽，但關於可負擔性住房分配的議題卻被安排至會議的最後才被討論。那個時候已經是凌晨1時30分至2時左右，參與會議的人數也寥寥無幾。

Ellis Hung表示，市議會選擇在大部分人睡覺的時間討論如此重要的事是不妥的，Gateway地區的居民都對該決定表示憤怒。

其中每畝30戶的可負擔性住房被分配在擁擠的交通路段，包括薩拉度加路和桑尼維爾路的交匯處，以及鐵軌附近等。居民擔心這會導致交通堵塞、遮擋採光、教育質量下降、房價降低以及犯罪率上升等社會問題。

根據薩拉度加市議會的計畫，在Gateway地區新增加的住房主要會被供給給低收入群體。其中面向超低收入人群的住房由零增長至59個單元，低收入人群的住房由零增長至33個單元，中等收入以及超過中等收入人群的住房總共增長24個單元。此次住房分配變動影響最大的也是Gateway地區。

市議會在周三（19日）還將會對住房分配計畫進行再一次的討論，包括Ellis Hung在內的上百位居民將在會議上發言。「建造更多可負擔性住房，我們是全力支持的，但是市議會需要增加決策的透明性，以及更加平均地分散至整個薩拉度加地區。」Ellis Hung說。

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