灣區持續缺工…「這個職缺」最難徵到人

數據顯示，灣區現在許多需要科技專業知識的工作很難找到員工。（Getty Images）

灣區 現在哪些工作最難找到雇員？軟體工程師？還是餐飲業勞工？根據求職網站Indeed的統計，兩者現在要招到雇員所花費的時間幾乎一樣長，這代表大量勞工辭去工作另尋新工作和更高薪資的趨勢，可能正在重塑灣區的就業 市場。

Indeed 1月12日對全美和灣區招聘廣告刊出後超過60天仍保持開放的工作進行統計，發現許多需要科技專業知識的工作花兩個多月的時間還找不到員工，餐飲業和旅遊業工作則能較快找到員工。不過，像切肉師和程式設計師這些工作，灣區找到員工的時間似乎要比美國平均時間要長，這可能是加州 疫情期間經濟復甦速度緩慢的一個徵狀。

統計結果顯示，灣區最難找到員工的工作是部門經理，62%的職缺超過60天還找不到人做，其次是軟體工程部經理（59%）、獸醫（58%）、資深軟體工程師（55%）、機器學習工程師（54%）、韌體工程師（54%）、切肉師（53%）、研究員（52%）、資深數據科學家（52%）和後端開發人員（52%）。

而灣區現在最容易找到員工的工作是行為技術師（behavior technician），只有11%的職缺在超過60天後還找不到員工，其次是保安人員（12%）、看護工（14%）、二廚（15%）、送貨司機（15%）、卡車司機（16%）、櫃台人員（17%）、排班負責人（17%）、執照護士（17%）和管家（17%）。

前加州就業發展局局長（Employment Development Department，簡稱EDD）、現任Duane Morris律師事務所律師柏尼克（Michael Bernick）說：「這些數據和我們從2021年6月以來一直看到的情況一致。」

柏尼克表示，即使在去年聯邦失業救濟金停止發放後，加州許多職缺也一直找不到雇員。他認為，害怕病毒、育兒責任、學校是否開放的不確定性都是原因。

灣區委員會（Bay Area Council）經濟研究院（Economic Institute）資深總監藍道夫（Sean Randolph）有些訝異地說：「我以為現在請人依舊非常困難。許多企業現在都提供比過去更好的薪資和福利，特別是人手短缺的餐飲業和服務業，求職者現在有更多選擇。」