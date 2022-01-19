灣區部分地區 Omicron單日新確診開始下降

灣區過去七天的平均單日新增病例數一個月來首次下降。（美聯社）

數據顯示，灣區 平均單日新增的新冠病例數一個月來首次下降，意味灣區大部分地區的冬季疫情 可能正接近最高峰，或已經超越最高峰。

加州 17日公布14日到16日的新增確診病例數，使灣區過去一周的平均單日新增病例數一個月來首次出現下降，比上一周的平均單日新增病例數少了4%。過去一周，加州整體新增病例數雖然比前一周增加了6%，但已不再像過去幾周以兩倍或三倍的幅度增加。

儘管新增病例數並不是精確評估疫情的標準，但專家表示還是感到欣慰。加州自去年12月中旬就開始上升的檢測陽性率，也從12日的23.1%下降到14日的21.5%。

不過，舊金山加大傳染病學家盧瑟福（George Rutherford）說：「稱現在已是疫情最高峰還為時過早。我認為，再過一周情況才會比較明朗。但是，灣區病例增加的速度的確已經放緩，像是駕駛人放鬆油門一樣。」

同樣持謹慎樂觀態度的前柏克萊加大公共衛生學院院長梭特爾（Stephen Shortell）也表示，如果未來三天的新增病例數持續下降，他才會稱灣區已達疫情最高峰。

衛生專家警告，無論灣區疫情是否已達最高峰，在疫情觸底之前仍會繼續面臨數周的高傳染期，新冠住院人數未來一到兩周也會繼續增加。

史丹福大學傳染病學家薩洛蒙（Joshua Salomon）說：「疫情到達最高峰意味的是，這波疫情路途我們只走了一半。因此，當我們在下坡時，仍會繼續出現許多感染病例，代表可以放鬆警惕的時候還未到。必須繼續採取在病例激增時我們所採取的所有防疫措施。」

加州新增病例從去年12月20日開始激增，截至1月16日，平均每日新增11萬例，是去年12月中旬時的15倍。在這段時間裡，灣區平均每日新增1萬8000例，是去年12月中旬的20倍。

灣區九縣的新增病例趨勢有所差異。納巴縣和蘇諾瑪縣的單日新增病例還在繼續上升，康曲柯士達縣、聖他克拉拉縣和蘇拉諾縣的新增病例開始放緩持平。舊金山和馬連縣是本周新增病例數減少最多的兩縣，降幅分別為14%和20%，阿拉米達縣和聖馬刁縣則分別下降4%和10%。