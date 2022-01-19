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聖荷西逾50巡邏警感染新冠病毒 警力不足

記者王子涵／聖荷西報導
聖荷西警察局長馬塔擔心，警員的安全會因警力不足而受到威脅。（聖荷西警局官網）
聖荷西警察局長馬塔擔心，警員的安全會因警力不足而受到威脅。（聖荷西警局官網）

超過50名聖荷西巡邏警感染新冠病毒，聖荷西警察局不得不調派其他部門的警員填補空缺。聖荷西警察局長馬塔（Anthony Mata）表示，如果情況沒有得到改善，整個巡邏部門將會被重新調整部署。

馬塔在電子郵件中表示，本周日前，巡邏隊將不得不依靠自願加班方式來維持巡邏警力。「新冠病毒嚴重影響著本就人員緊缺的警察部門，我們正利用各種辦法來維持我們的警力部署。」馬塔表示，「警官正在加班，確保在民眾需要的時候出現在現場。」

聖荷西警局18日透露，目前已經有52名警員因為感染新冠病毒而無法正常工作，其主要原因是目前主導的Omicron變種病毒具有原始新冠毒株的三倍傳染力。

在被感染的警員中，有45名來自巡邏部門。而根據警局規定，巡邏部門的最低人員配置為525人，占聖荷西警局總人數的近一半左右。

馬塔強調，巡邏警力已經接近臨界點。「如果不能維持最低巡邏警水平，那麼警員的安全就會受到威脅。」

根據城市經理辦公室的數據，截止12月7日，聖荷西警官協會92%的警員已經接種疫苗，共1052人。而關於有多少比例的警員已經接種加強針尚未公佈。

馬塔表示，如果在1月24日之前仍需要通過加班的的方式保持巡邏警力的話，那麼警察局可能會請求其他部門的警員填補空缺。這就意味著，來自偵查或特別行動處的警員，將不得不分出四分之一的工作時間用於巡邏。

聖荷西警察工會主席普理查德（Sean Pritchard）說：「人們不需要擁有千里眼，就可以預測到警力匱乏的危機。」

普理查德同意警局目前通過加班的方式來維持經歷水平。但他表示，調配其他部門的警員支援將可能導致多米諾骨牌效應。「將警探調配到巡邏部門就好似劫富濟貧，會導致強姦、搶劫、襲擊等案件的受害者等待更長時間。」普理查德說。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）對警力匱乏並未表示過分擔心。他相信新冠病毒並不會實質性減弱警局保護公共安全的能力。

「根據我們目前了解的情況，警員加班只是一個必要的短期策略，並且是暫時性的。」李卡多說，「鑒於我們的疫苗的注射率很高，我相信在幾周後，問題會得到解決。」

聖荷西 警察 疫苗

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