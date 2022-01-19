兒校園內藥物過量猝亡 父母狀告史丹福大學

圖為死者艾潭。（電視新聞截圖）

史丹福大學 學生艾潭·維納(Eitan Weiner)2020年不幸猝死 於校園Theta Delta Chi兄弟會 宿舍內。根據驗屍官報告，艾潭死因為意外過量使用鴉片類藥物芬太尼 (fentanyl)事件。艾潭家庭現已對史丹福大學與發生慘劇的Theta Delta Chi兄弟會提出錯誤致死(wrongful death)控罪。

根據報導，Theta Delta Chi兄弟會在事件發生後，已遭學校解散。

艾潭父母都在史丹福大學教書，姊姊亞艾爾(Ya' El Weiner)也是史丹福大學校友。艾潭母親朱莉亞(Julia Erwin-Weiner)說，他們全家過去25年來與史丹福大學校園生活緊密相連，這種種背景，讓他們更難接受愛子於史丹福校園喪生的悲慘事件。

事件發生時，學校剛放完寒假，艾潭也剛返回校園。他的姊姊亞艾爾說，她剛剛覺得與弟弟的關係更為接近，兩個人像是好朋友一般，這讓她更難接受弟弟之死。她說：「整個事件難以讓人置信。」

艾潭的姊姊亞艾爾說，整個事件是最可怕的惡夢成真。她的弟弟為人處世一向負責，把他帶入墳墓的學校、社團組織，與其他一些人卻沒有承擔任何責任。

艾潭的父親阿米爾·維納(Amir Weiner)指出，慘劇發生後兩年期間，他們曾不斷向史丹福大學提出要求，強調與此不幸事件有關的社團組織、個人，都必須承擔責任。兩年過去了，他們對學校的請求全部落空。

律師岡薩雷斯(Carlos Gonzalez)指出，史丹福大學沒有根據其政策辦事，因此有罪。事件發生後，學生宿舍系統必須針對全案提出報告，學校必須管理學生生活，採取行動，確保校園宿舍、社團活動場所沒有管制藥物出現。

史丹福大學媒體關係與溝通部門副總裁莫斯托非(Dee Mostofi)書面回答道：「史丹福大學全體師生員工對艾潭之死仍深感悲傷，此時此刻，獲悉法律訴訟新聞，校園社區悲慟之情更為深沉。我們對艾潭家庭與友人深表同情。我們對許多指控內容不表同意，將會保護史丹福大學校譽。」