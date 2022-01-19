僑社看板／泰山杯欣欣慈善高球賽3．6開打 促亞裔交流

主辦單位表示，泰山是齊魯文化的發源之地，也是中華文化的發源之地，取泰山之名號召廣大的華裔積極踴躍參加。（記者王子涵╱攝影）

由北加州 山東同鄉會和欣欣教育 基金會聯合主辦，北加州大專校友會聯合會等團體協辦的「泰山杯」欣欣公益慈善高爾夫球賽，將於3月6日在密爾比達Bay View Golf Club舉行。北加州山東同鄉會新任會長于海燕表示，泰山是齊魯文化的發源之地，也是中華文化的發源之地，取泰山之名，以號召廣大華裔 積極踴躍參加。

欣欣教育基金會理事長丁永慶表示，欣欣是少有得到中國政府認可的境外基金會。基金會的宗旨在於通過幫助中國偏遠貧困農村地區的小學改善教學環境、提升教育品質，以促進城鄉教育均衡發展。基金會在成立的25年間，在中國25個省市自治區修繕了350所欣欣小學。

于海燕表示，活動的主要目的是團結社會各界，推動加深華裔間的合作和交流，促進各個族裔之間的和諧相處。參加活動的不僅僅有來自中國和台灣的華裔，還有來自韓國、越南、菲律賓的華裔朋友。

泰山杯籌備組副組長林戰生表示，「泰山杯」報名費為每人200元，目前已經有超過80人報名，目標籌集資金為10萬元，所有在此次活動籌集的善款將全部回饋至慈善機構。比賽以個人賽的方式進行，但允許球員自由組隊，最終的獎項也將設置有個人獎和團隊獎。

北加州山東同鄉會創任會長張汝惟表示，希望通過此次活動讓個校友會、同鄉會團結起來，共同傳承中華傳統文化：「特別是在當前疫情、中美關係以及仇視亞裔的複雜情況下，共同為亞裔發聲，為中美友好關係添磚加瓦。」

江蘇同鄉會會長吳友義表示，此次高爾夫公益慈善賽是別開生面，是同鄉會第一次與各社團聯合舉辦的活動，祝願比賽成功舉辦。

浙江大學校友會前會長盧國文表示，這是非常有意義的活動，能夠與欣欣教育基金會合作幫助偏遠貧困地區的孩子，同時還能加強華裔各團體之間的交流。