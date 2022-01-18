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東灣婦遭持槍搶走愛犬和錢包 4小時後…車也被偷

編譯組／卡斯楚谷17日電
卡斯楚谷婦人遭持槍歹徒搶走愛犬蒂托和皮包，汽車也從自家門前被開走。（阿拉米達縣警方提供）
卡斯楚谷婦人遭持槍歹徒搶走愛犬蒂托和皮包，汽車也從自家門前被開走。（阿拉米達縣警方提供）

當局說，星期六（15日）下午卡斯楚谷的一條街道上發生一起武裝搶劫，一隻法國鬥牛犬被從牠的主人手中搶走。

據阿拉米達縣警長辦公室稱，這些盜賊還搶走了受害者的錢包，其中有她的車鑰匙；四小時後，他們來到她的車道上偷走了她的車輛。

事件始於下午5時30分左右。警長凱利（Ray Kelly）說，當時一位母親和她的成年女兒正在Norbridge路上向西走，遛女兒的寵物狗蒂托（Tito）。一輛黑色運動型多功能車在他們面前停了下來，四、五個年輕人從車上下來與這些婦女對峙，其中三個人拿著手槍。

他說，一名男子要年輕女子交出錢包，而另一名男子則搶走了狗。當局說，他們隨後駕駛一輛2019年的KIA Nir車逃離，該車後來被確認為在屋崙被盜，據稱參與了幾起武裝搶劫案。

官員們說，這些小偷顯然在受害者的錢包裡發現了她的家庭地址以及她的車鑰匙，並在晚上9時45分左右來搶走了她的車。

「我們已經有了一些線索，搶劫案的偵探在他們的休息日來做了一些後續工作，」凱利周日（16日）上午說。「主要目標是找到那條狗，我們要把狗找回來。想像一下，你的寵物狗被綁架了，你不知道是否還能再見到牠。與此相關的焦慮有很多。」

凱利說，東灣發生了一連串搶奪法國鬥牛犬的事件。他說，這種狗很受歡迎，價格也很高；專家說牠們的價格在1500至6000美元或更多，這很可能是因素。

「牠們有很大的市場價值，因為牠們可愛又小巧，而且很難買到，」凱利說。「這是一個法國鬥牛犬的供求問題。牠們因其市場價值成為黑社會犯罪的目標。」

這個問題在灣區加州一直存在，去年春天就有幾起引人註目的事件的報導。最近，警方說，元旦那天，一隻法國鬥牛犬在舊金山濱海區從其主人那裡被暴力偷走，幾天後被安全找到。

周六的搶劫案發生在卡斯楚谷中部，靠近580號州際公路，有幾個入口供盜賊使用。當局表示，同一團夥涉嫌在屋崙和周邊縣轄區進行武裝搶劫。

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