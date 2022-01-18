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勇士防守中樞格林 至少再缺席2周

記者劉先進 ／舊金山報導
防守中樞格林小腿受傷，腰部的椎間盤有問題，預計最少還要缺席兩周。（記者劉先進 ／攝影）
防守中樞格林小腿受傷，腰部的椎間盤有問題，預計最少還要缺席兩周。（記者劉先進 ／攝影）

缺兵少將的勇士，過去四連客3負1勝，戰績下滑到西區第二。右手受傷的柯瑞，預計最快18日主場對陣活塞復出。但防守中樞格林小腿受傷，腰部的椎間盤有問題，預計最少還要缺席2周。

14日大勝芝加哥公牛的比賽中，柯瑞投籃的右手在次節受傷，沒有隨隊前往明尼蘇達對陣灰狼。但教頭柯爾表示，在與勇士隊的運動醫學總監卡雷尼（Rick Celebrini）以及柯瑞本人交談後，他對柯瑞的狀態感到鼓舞。因為卡雷尼等人認為，並非長久的傷病，希望柯瑞能在18日出戰。

1月9日，湯普森回歸比賽的賽前熱身中，格林左小腿肌肉緊張，只上場7秒就換下來。隨後，勇士宣佈，格林的小腿問題與他腰部的椎間盤問題有關，復出時間不確定。勇士對格林腰部進行核磁共振檢查，並在過去一周接受了專家的檢查。格林將在未來幾天接受物理治療，並將在兩周內接受重新評估。

柯爾表示，針對格林的傷病，需要安全和謹慎。因為賽季漫長。但他的康復進展順利。

將於3月4日年滿32歲的格林本賽季表現強勁，有希望進入全明星。他平均每場比賽得到7.9分，7.6個籃板和7.4次助攻。勇士在格林缺席的比賽中取得了3勝6負。

勇士 柯瑞 肌肉

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