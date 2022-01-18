鼓勵員工打加強針 灣區公司發50元、100元獎勵
目前在南灣聖荷西與金寶市經營兩家日本壽司餐廳的馬斯特樂(Randy Musterer)過去是癌症研究員，對健康問題特別重視，然而面臨Omicron新冠病毒發威，他必須謹慎處理強制打加強針與同時維持足夠員工的相關問題。
馬斯樂說，他並沒有要求員工接種疫苗或打加強針，因為許多餐廳酒吧都缺員工，如果他強制要求，一些拒絕接種疫苗的員工可能離去，到其他餐飲業做事。
馬斯樂結果運用其他獎勵辦法，發送50元與100元的紅利給接種疫苗、打加強針的員工。他說，這是一個折衷辦法，畢竟為了維持餐廳營業，許多員工每周多次輪班，每次輪班都要工作10至12個小時。
許多公司行號也面臨同樣問題，無法強制規定公司員工接種疫苗或打加強針。許多科技公司可以採行遠距上班，然而在高傳染性病毒出現時，主管如要一些人員回到公司上班，仍會面臨問題。
中半島佛斯特市(Foster City)網絡安全公司Exabeam允許接種疫苗的員工回公司上班，然而Omicron疫情爆發後，公司採行因應措施，讓員工至少在2022年前兩個星期遠距上班。Exabeam人事主任祝萊爾(Gianna Driver)表示，公司需要員工從假期恢復過來後，才考慮回公司正常上班。
祝萊爾說，何時恢復正常上班，目前仍不得而知，然而即使恢復正常，也只能允許在過去半年內打了加強針的員工回來辦公室。
根據Blind運用程式調查報告，許多大型科技公司或財務管理公司幾個月前宣佈強制接種疫苗規定。Blind運用程式調查方式是由公司員工匿名通報公司管理情形，接獲訊息後，再與其他公司員工確認訊息正確性。
Blind的調查發現，約有四分之一回報人士表示，公司強制員工打加強針，這些公司包括Bloomberg、Broadcom、Credit Karma、Glodman Sachs等。
聯邦最高法院上周推翻拜登政府政令，政令內容強制私人公司員工必須接種新冠疫苗，或者採行病毒檢測。私人公司能自行決定，公司員工需不需要接種疫苗或打加強針。
然而問題不只是限於接種疫苗或加強針。聖荷西餐廳業者尼爾森 (Eric Nielson) 表示，他幾個月前已要求員工必須接種疫苗，許多員工也打了加強針，然而面臨Omicron變種病毒，仍有員工感染新冠，聯邦疾病防治中心（CDC）有關染疫隔離的規定經常改變。這種種問題，讓他感覺到新冠疫情無止無休。
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