鼓勵員工打加強針 灣區公司發50元、100元獎勵

許多灣區公司行號也面臨無法強制規定公司員工接種疫苗或打加強針的問題。(美聯社)

目前在南灣聖荷西與金寶市經營兩家日本壽司餐廳的馬斯特樂(Randy Musterer)過去是癌症研究員，對健康問題特別重視，然而面臨Omicron 新冠病毒發威，他必須謹慎處理強制打加強針與同時維持足夠員工的相關問題。

馬斯樂說，他並沒有要求員工接種疫苗 或打加強針，因為許多餐廳酒吧都缺員工，如果他強制要求，一些拒絕接種疫苗的員工可能離去，到其他餐飲業做事。

馬斯樂結果運用其他獎勵辦法，發送50元與100元的紅利給接種疫苗、打加強針的員工。他說，這是一個折衷辦法，畢竟為了維持餐廳營業，許多員工每周多次輪班，每次輪班都要工作10至12個小時。

許多公司行號也面臨同樣問題，無法強制規定公司員工接種疫苗或打加強針。許多科技公司可以採行遠距上班，然而在高傳染性病毒出現時，主管如要一些人員回到公司上班，仍會面臨問題。

中半島佛斯特市(Foster City)網絡安全公司Exabeam允許接種疫苗的員工回公司上班，然而Omicron疫情 爆發後，公司採行因應措施，讓員工至少在2022年前兩個星期遠距上班。Exabeam人事主任祝萊爾(Gianna Driver)表示，公司需要員工從假期恢復過來後，才考慮回公司正常上班。

祝萊爾說，何時恢復正常上班，目前仍不得而知，然而即使恢復正常，也只能允許在過去半年內打了加強針的員工回來辦公室。

根據Blind運用程式調查報告，許多大型科技公司或財務管理公司幾個月前宣佈強制接種疫苗規定。Blind運用程式調查方式是由公司員工匿名通報公司管理情形，接獲訊息後，再與其他公司員工確認訊息正確性。

Blind的調查發現，約有四分之一回報人士表示，公司強制員工打加強針，這些公司包括Bloomberg、Broadcom、Credit Karma、Glodman Sachs等。

聯邦最高法院上周推翻拜登政府政令，政令內容強制私人公司員工必須接種新冠疫苗，或者採行病毒檢測。私人公司能自行決定，公司員工需不需要接種疫苗或打加強針。

然而問題不只是限於接種疫苗或加強針。聖荷西餐廳業者尼爾森 (Eric Nielson) 表示，他幾個月前已要求員工必須接種疫苗，許多員工也打了加強針，然而面臨Omicron變種病毒，仍有員工感染新冠，聯邦疾病防治中心（CDC）有關染疫隔離的規定經常改變。這種種問題，讓他感覺到新冠疫情無止無休。