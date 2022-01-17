80萬整頓人行道？ 屋崙華埠聽取民意

屋崙華促會的多次會議，都關注社區治安。圖為屋崙警局入駐華埠巡邏的警車。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 社區促進會（Oakland Chinatown Improvement Council）籌委會人行道小組委員會最近召開會議。邀請社區大使、台山同鄉會華埠社安隊、藍天使 義工巡邏隊和屋崙同情心（Compassion in Oakland）義工和社區居民一起，討論人行道整頓計畫如何改進。籌委會委員、救世軍屋崙華埠堂牧師林麗琴（Esther Hsu）表示，人行道整頓計畫約80萬預算 ，應將其三分之二用於華埠治安，比如聘請有武裝的保安巡邏，支持現有巡邏義工，另三分之一用於人行道改造清潔等。

華促會籌委會將成立一個非營利機構，來管理華埠互惠區範圍內每年122萬的地產評估費。資金將用於緩解華埠的治安、遊民、衛生、品牌宣傳等問題。其中，大部分資金投入人行道整頓計畫。此前會議中，多個委員不同意將80萬預算用於人行道改造和街景美化上，因為此舉未解決市民最關心的治安問題。人行道小組委員會召開此次會議，以聽取社區意見。

盼減緩降級暴力衝突

由家橋驛社等機構贊助的華埠社區大使，在2021年7月29日正式啟動。社區大使希望在華埠與商戶、居民建立關係，清潔街道和塗鴉，幫助有需要的人聯繫醫療或福利資源，促進安全，減緩降級暴力衝突，預防暴力犯罪上升。人行道小組委員會主席周能源此前的計畫，就是擴大社區大使。

社區大使拉薩彭通（Sakhone Lasaphangthong）說，他從2019年開始做社區大使的工作，一開始是撿垃圾。當人們來到一個乾淨的社區，會感到安全。作為社區大使，希望降級暴力衝突，以暴治暴行不通。 「暴力從來不是答案，你總是希望能夠讓情況平靜下來，並瞭解問題是什麼。有一次，有人向著托兒中心的孩子，暴露下體。我們在警員到來前趕到現場，去詢問此人需要什麼資源。也將此人訊息交給警方處理。後來，這人被幫助後，沒有再犯。」

社區大使拉薩彭通（Sakhone Lasaphangthong）表示，應該用和平的方式降級暴力衝突。（記者劉先進／攝影）

社區大使烏帕賽（Sak Uppasay）說，看到罪案，會製造噪音，採取和平的方式，讓對方冷靜情緒，以減緩衝突。

公共款項用在危急時

華埠社安隊負責人馬作林表示，社安隊在巡邏中，會根據不同情況應對。若是暴力、搶劫或槍擊，第一時間報警。因為作為義工，沒有執法權，只能做警員的耳目，在現場做好拍照、錄像工作，讓警方處理。若碰到一些疑似精神疾病患者，有暴力傾向的，報警或致電阿縣精神健康危機處理部（Mobile Crisis）。如果沒有暴力傾向，則將其分開，安撫情緒。

藍天使隊長鄺偉建議，社區的公共款項盡可能不要一下子花完，做好未雨綢繆的打算，在社區最危急、最困難的時候使用。藍天使巡邏隊一年來是義務性的為華人社區服務，並沒有太多的要求，社區安全、僑胞們平安，就是最大的心願，如果社會機構、社團願意幫助藍天使，也同樣歡迎。在評價義工團隊的付出和貢獻時，希望機構社團能公平的對待團隊。

華埠最大問題是治安

籌委會司庫李王懿青（Suzie Lee）表示， 須三思而行，怎樣使用互惠區預算，改善華埠安全。如果達不到這個目標，互惠區是失敗的。籌委會委員彭一玲說，希望華促會將所有為華埠貢獻的人集中在一起，建設好華埠。

林麗琴表示，她全程參與華促會相關會議。華埠在2020年製作互惠區預算草案，當時華埠罪案並未明顯飆升。從2021年初開始，各種暴力事件層出不窮。8月7日見義勇為被槍擊的青少年，也是會友的親戚。而1月10日被人推倒的華裔阿婆，也有人認識。如今華埠最大問題是治安。比如說，救世軍一些親子教育活動，因為會友擔心安全問題，不得不轉到網絡上。

華埠社安隊負責人馬作林介紹社安隊的工作。（記者劉先進／攝影）

她建議，80萬的人行道整頓預算，可分三個部分，三分之二投資於華埠治安，比如雇用有武裝的保安公司，支援目前已有的華埠社安隊、藍天使等義工。另外三分之一，投資於人行道清潔。

周能源表示，將盡快召開下一次小組委員會見面會，討論人行道整頓預算問題。