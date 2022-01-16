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疫情之下 楊馳馬關心訪谷華裔 發放口罩

記者李怡 / 舊金山報導
楊馳馬的競選團隊和支持者。（記者李怡／攝影）
楊馳馬的競選團隊和支持者。（記者李怡／攝影）

正在競選第17選區州眾議員的市議員楊馳馬，1月15日（周六）走訪訪谷區居民，並為區內的華人送上防疫口罩，到現場問候，承諾當選州眾議員後將會為華裔爭取更多市府及州府資源。他的競選團隊表示，臨近選舉日，楊馳馬珍惜時間會走訪更多的華裔居民，爭取大家的選票支持。

第17選區州眾議員的特別選舉將於2月15日舉行，位於第17選區內的地區包括華裔集中的華埠、訪谷及肖化區。去年時任州議員邱信福獲任市府律師後，楊馳馬於9月底率先在華埠宣布參選第17區州眾議員，接替邱信福的空缺。楊馳馬很重視華人社區的選票，了解華人社區在第17區的重要性，因而也得到華埠社區眾多領袖的大力支持。

華人及亞裔新移民聚居的訪谷區長久缺乏政府的資源，楊馳馬表示要為訪谷區居民爭取權益，要求恢復往返華埠的兩條公車快線8AX和8BX就是典型例子。楊馳馬表示，訪谷區治安一直備受關注，他會支持增加警局經費，增聘警員，並支持警局擴大警員社區巡邏，維護好社區安全。

楊馳馬也向小企業主表達自己的政策主張，表示會幫助商戶恢復因疫情受到打擊的門店恢復正常運營，為移民商戶爭取到更多的津貼福利，也將為他們的子女教育爭取更多更好的資源。他承諾，當選後進入州府的最優先事項，就是要為華裔移民社區爭取更多政府資源。

楊馳馬表示，「許多社會問題需要州府層面的資源支持，像小商業、教育和住房等。」他指出，眾議員應該由能解決實際問題的人擔任，而非太過理想主義的官員，「在過去的從政生涯中，我的風格是務實派，我會兌現承諾。過去一年半以來，華人社區受到了經濟和仇視亞裔的雙重打擊。我在市議會中參與了很多項目支持華埠，我更希望能去沙加緬度州府爭取更多的資源。」他說道，華裔是舊金山市族裔多元化的體現，支持華裔就是支持舊金山。

前來競選活動現場領取口罩的訪谷區居民。（記者李怡／攝影）
前來競選活動現場領取口罩的訪谷區居民。（記者李怡／攝影）

華裔 華埠 眾議員

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