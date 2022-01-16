灣區超市供貨足 偶缺貨別擔憂 「民眾請安心」

灣區超市貨架充實，偶有缺貨不足為憂。 （取自美聯社）

雖然社交媒體上充斥著大型超市貨架空蕩蕩的照片，在灣區 的一些購物者也表示，他們並不總是能夠在商店裡買到要找的特定物品，但灣區如舊金山和柏克萊的大型超市，包括Safeway、Target、Trader Joe's和Berkeley Bowl等，都已經備足了貨；購物者說，他們在尋找需要的東西時沒有遇到困難。

業內專家說，加州 的情況遠沒有該地區在疫情開始時衛生紙和洗手液短缺那麽可怕。這一次，問題的根源在於人員的短缺和較小規模的供應鏈障礙。

加州零售商 協會的發言人羅斯（Nate Rose）表示，雖然顧客可能在某個晚上注意到某些商品缺貨，但這些商品很可能在第二天又回到貨架上。在疫情之前人們也有這樣的經歷，不同之處在於現在這些情況發生得更頻繁一些。正如一位灣區社交媒體用戶所說：「一些以前通常能買到的東西現在似乎比較斷斷續續，但沒有空架子。」

對此專家們指出有兩個原因：一是Omicron的激增。羅斯和加州零售商協會主席兼執行長米其林（Rachel Michelin）都說，這種高度傳染性的變異株正在造成意想不到的大量員工缺勤，這加劇了勞動力短缺，影響到從生產製造到運輸、從交付到銷售整條供應鏈的每個階段。

「人員配置問題是個大問題。無論你從事什麽類型的零售業，我們都感覺到了這一點，」米其林說。她表示，人們對目前不斷變化的檢疫規則的困惑，正在加劇這一難題。

二是冬季天氣。米其林說，冬季困難的天氣條件，如東海岸、東南部和華盛頓州最近受到的風暴衝擊，導致食品運輸放緩，也是造成許多州出現供應問題的原因。

然而，加州至少到目前為止，似乎沒有受到天氣的影響。「天氣問題絕對會有影響，只是我們這裡暫無大礙，」她說。「這並不意味著接下來也不會發生，至少目前沒有人向我發出警報。」

米其林希望，隨著Omicron變異株的平息，零售商們面臨的挑戰也將開始緩解。

擁有Safeway的愛達荷州連鎖雜貨商品公司艾伯森Albertsons的執行長桑卡倫（Vivek Sankaran），在周二（1月11日）的財報電話會議上說，隨著Omicron的持續，該公司將 「預備好未來四到六周會有更多的供應挑戰」。

羅斯表示，重要的是購物者能夠知道，雖然可能在不同的商店會遇到一些供貨不足的情況，但沒有任何嚴重或長期的庫存問題，他們應該放心。「我們有大量的食物，有大量的商品，」他說。