灣區超市供貨足 偶缺貨別擔憂 「民眾請安心」
雖然社交媒體上充斥著大型超市貨架空蕩蕩的照片，在灣區的一些購物者也表示，他們並不總是能夠在商店裡買到要找的特定物品，但灣區如舊金山和柏克萊的大型超市，包括Safeway、Target、Trader Joe's和Berkeley Bowl等，都已經備足了貨；購物者說，他們在尋找需要的東西時沒有遇到困難。
業內專家說，加州的情況遠沒有該地區在疫情開始時衛生紙和洗手液短缺那麽可怕。這一次，問題的根源在於人員的短缺和較小規模的供應鏈障礙。
加州零售商協會的發言人羅斯（Nate Rose）表示，雖然顧客可能在某個晚上注意到某些商品缺貨，但這些商品很可能在第二天又回到貨架上。在疫情之前人們也有這樣的經歷，不同之處在於現在這些情況發生得更頻繁一些。正如一位灣區社交媒體用戶所說：「一些以前通常能買到的東西現在似乎比較斷斷續續，但沒有空架子。」
對此專家們指出有兩個原因：一是Omicron的激增。羅斯和加州零售商協會主席兼執行長米其林（Rachel Michelin）都說，這種高度傳染性的變異株正在造成意想不到的大量員工缺勤，這加劇了勞動力短缺，影響到從生產製造到運輸、從交付到銷售整條供應鏈的每個階段。
「人員配置問題是個大問題。無論你從事什麽類型的零售業，我們都感覺到了這一點，」米其林說。她表示，人們對目前不斷變化的檢疫規則的困惑，正在加劇這一難題。
二是冬季天氣。米其林說，冬季困難的天氣條件，如東海岸、東南部和華盛頓州最近受到的風暴衝擊，導致食品運輸放緩，也是造成許多州出現供應問題的原因。
然而，加州至少到目前為止，似乎沒有受到天氣的影響。「天氣問題絕對會有影響，只是我們這裡暫無大礙，」她說。「這並不意味著接下來也不會發生，至少目前沒有人向我發出警報。」
米其林希望，隨著Omicron變異株的平息，零售商們面臨的挑戰也將開始緩解。
擁有Safeway的愛達荷州連鎖雜貨商品公司艾伯森Albertsons的執行長桑卡倫（Vivek Sankaran），在周二（1月11日）的財報電話會議上說，隨著Omicron的持續，該公司將 「預備好未來四到六周會有更多的供應挑戰」。
羅斯表示，重要的是購物者能夠知道，雖然可能在不同的商店會遇到一些供貨不足的情況，但沒有任何嚴重或長期的庫存問題，他們應該放心。「我們有大量的食物，有大量的商品，」他說。
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