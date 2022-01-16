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舊金山市長專欄／春節臨近 華人慎防金光黨

倫敦．布里德
布里德市長日前和市府公共安全官員一起，宣布舊金山公共安全計畫。（本報資料照片）
布里德市長日前和市府公共安全官員一起，宣布舊金山公共安全計畫。（本報資料照片）

親愛的讀者：

還有兩星期，春節便要來臨。疫情之下，為了保護彼此的安全和健康，大家今年的慶祝計畫可能與以往有所不同。此外，重要的是我們同時要繼續保持警惕，因為許多騙局都會在每年這個時候出現。

舊金山警察局謹提醒華人社區，當陌生人藉辭接近時，要保持警惕。在每年的這個時候，騙徒利用大家對朋友和家人的關愛，以達到欺騙目的。詐騙有不同的方式，其中一個影響華人社區的騙局就是祈福騙局，也稱金光黨詐騙。也就是陌生人聲稱為了破解詛咒或為疾病提供解決方法或進行祭祀儀式，其中必須提供現金和貴重物品作為儀式過程的一部分。

「祈福騙局」舉報熱線是(415)-553-9212。以下是一些有關祈福騙局的安全提示：

-提防陌生人。

-請勿與陌生人一起在銀行/自動櫃員機提款。

-不要把錢或貴重物品託付給自稱祈福或治療的陌生人。

-不要讓陌生人進入家中。

任何，如遇到騙徒或知道長者被騙徒接近，都應該立即聯絡警方。公眾可以在舊金山警察局各分局或致電（415）553-0123與警方聯絡，向警方求助和報案。廣東話熱線為（415）553-9212或1-855-737-3847。

此外，當局還建議其他一些重要的個人和家居安全提示：

-結伴購物或外出，以避免一人獨行。

-只攜帶少量現金，並確保財不外露。

-離開車輛時，將貴重物品放在視線之外。

-如果有必要將貴重物品存放在車中，在到達目的地之前辦妥，以避免在公共場合開啟車尾箱。

-將傳統的家居裝飾物放在室內。

除了社區關係組、特別行動局和特殊受害人調查組的工作外，警員還將在商業區及各區內巡邏，而便衣探員將集中在黑點巡視，讓舊金山居民安全渡過新春佳節。

祝願大家新年安康！

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

布里德市長日前走訪檢測站，表示舊金山優先考慮的是為所有居民提供平等的檢測機會，當...
布里德市長日前走訪檢測站，表示舊金山優先考慮的是為所有居民提供平等的檢測機會，當前特別需要來自醫療保健合作夥伴的更多支持。（記者李怡／攝影）

舊金山 警察 華人

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