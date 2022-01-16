APAPA全國董事會成員 獲任白宮亞太裔事務辦公室成員

APAPA 全國董事會成員 Simon Pang被任命為白宮亞太裔事務辦公室成員之一。（APAPA 總部辦公室供圖）

亞太公共事務聯盟（APAPA）宣布，APAPA全國董事會（National Governing Board）成員 Simon Pang被任命為白宮 亞太裔事務辦公室成員之一。Simon Pang於2020年被任命為APAPA全國董事會成員暨APAPA全國多元化聯盟顧問，他同時也是皇家 商業銀行執行副總裁暨聯合創辦人。

APAPA創始人尹集成（C.C Yin）表示，祝賀APAPA全國董事會成員Simon Pang榮獲白宮任命，憑藉著Simon Pang的經濟與金融背景，他將替白宮提供非常寶貴的建議，尤其是亞裔美國小企業主受到這次疫情非常嚴重的影響，APAPA也非常自豪Simon Pang能成為加州 代表。

Simon Pang表示，非常榮幸獲得白宮認明，也很自豪能成為加州AANHPI社區倡議者，身為商業的一分子，我希望能利用自己的經驗與背景，替我們的小企業提供更多指導方向，因為小企業就是美國經濟的支柱，我很期待能與加州前總檢察長暨現任衛生部長貝西拉（Xavier Becerra）共同合作，貝西拉也將領導白宮亞太裔事務辦公室更多倡議。