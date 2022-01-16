APAPA全國實習生校友盛濤 宣布競選屋崙市長

APAPA全國實習生校友盛濤（Sheng Thao）正式宣布競選屋崙市長。（APAPA 總部辦公室供圖）

亞太公共事務聯盟（APAPA）全國實習生校友盛濤（Sheng Thao）正式宣布競選屋崙 （Oakland，又譯奧克蘭）市長。盛濤在2018年時成為屋崙第四區第一位苗裔市議員，在加州 創下了歷史紀錄，屋崙是加州第八大城市，全國城市排名第45名，值得注意的是，盛濤也是一名亞太公共事務聯盟全國實習生校友。

亞太公共事務聯盟表示，每年加州和全國各地都有250多名學生參加APAPA全國實習計畫 ，2022年也是這項計畫的第18年，APAPA全國實習計畫不僅可以讓學生有更多公民參與、社區賦權等領導技能與經驗，同時成功的申請者也能在民選官員、政府機關工作，能獲得更多有關立法、賦權等獨特的幕僚經驗。

盛濤就是亞太公共事務聯盟培養下，成功的故事，尤其她不屈不撓、堅忍不拔的精神，更值得世人關注。盛濤是在難民家庭長大的，她逃過了寮國對苗族的種族滅絕，她同時也是一位單身母親、逃過了家暴，並在柏克萊加大獲得了法律學位。這段期間，盛濤在屋崙市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）辦公室實習，並發現她在公共領域上工作的使命感。

卡普蘭最後提拔盛濤擔任她的辦公室策略長。卡普蘭說，盛濤是一個勤奮的領導者，也具有真正的草根性，她不僅對我們亞裔社區，對整個社區的公共事務都深切、熱情地關心。

亞太公共事務聯盟奧克蘭分會主席兼奧克蘭華埠商會主席陳錫澎（Carl Chan）說，無論盛濤走了多遠，她的未來充滿一片光明，APAPA也為她的成就感到自豪。

盛濤表示，APAPA提供的實習計畫，不僅引領我對公共事務的熱情，也指導我如何成為民選官員，更形塑我對他人具有同理心，身為APAPA實習生校友，在議員辦公室吸取了相當多的經驗，而我的目標就是成為真正的民選官員，能替社區做出更多貢獻與服務。