加州參議員梅倫德斯 要求州長對退稅方案負責

圖說：加州參議員梅倫德斯要求州長對提議的退稅方案負責，以利於恢復經濟，圖為潦倒在路旁的遊民。（本報資料照片）

根據沙加緬度地方媒體報導，加州 參議員梅倫德斯（Melissa Melendez）在州長紐森發布預算 藍圖後，發表以下聲明。她表示，很高興看到紐森終於意識到政府從納稅人那裡拿走了太多錢，她和她所屬的共和黨同事們早在2021年中就公開呼籲州長給納稅人退稅 ，直到現在，仍沒有下文，因此要求州長對提議的退稅方案負責。

梅倫德斯表示，「早在6月，我們就寫了一封信，呼籲州長放寬汽油稅，希望多數黨能看到加州人每天都在努力維持生計，而這個預算藍圖中還有其他值得考慮的項目，例如預防野火和資助執法，我會持續監督州長，並要求他信守諾言，將剩餘的預算費用退還給納稅人。」

她表示，這些預算應該要用來修復犯罪造成的傷害，尤其許多中小企業、社區都受到犯罪的蹂躪，同時也要解決孩子們現在面臨的毒品危機。梅倫德斯聲明指出，然而現在州預算藍圖卻只是延續現有的制度，沒有任何透明度及問責制，考慮到州面臨到的問題愈來愈嚴重，而非變得更好，人們應該有其他的選擇，可以讓生活變得更好。

根據梅倫德斯在2021年中公開呼籲州長退稅的信中指出，加州人目前正忍受著全國最高的汽油價格，平均每加侖4.22元，根據美國退休人員協會數據，加州每加侖汽油價格比全國平均高1.15元以上，高油價和高稅收，將不利於中低收入居民的生活，不僅影響司機，同時也影響到商業成本、食品價格，甚至阻礙了經濟復甦等。