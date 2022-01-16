APAPA創始人 捐款東灣中國歷史博物館

亞太公共事務聯盟（APAPA）創始人尹集成（C.C Yin）及夫人黃春芳（Regina Yin）宣布，捐贈安蒂奧克（Antioch）中國歷史博物館 1萬元。安蒂奧克博物館館長Dwayne Eubanks及代表安蒂奧克市長索普（Lamar Thorpe）的Hansel Ho向APAPA頒發感謝狀，安蒂奧克博物館將把1萬元用於建立中國歷史展覽等。

安蒂奧克是一座東灣城市，2021年向140年前的早期中國移民 ，為他們遭遇不公正的對待的事情正式道歉，也是全美第一例為排華史道歉，官方稱這是實現種族和解的「第一步」。安蒂奧克市長索普在安蒂奧克曾經的華埠（唐人街）遺址上，和市議會成員正式簽署道歉的文件，也承諾將創建一個唐人街歷史街區，包括壁畫和博物館展品，以突顯城市曾有過重要的亞洲歷史和貢獻。

中國移民在北加淘金熱時期抵達，許多人在美國橫貫大陸的鐵路建設中，發揮了重要作用。雖然中國移民為加州的發展做出了積極貢獻，但他們在這段時間也曾被妖魔化並經常受到虐待。

據當時的媒體報導，當時安蒂奧克人口大約有11萬，華裔人口為數百人，當地的唐人街也曾經是華人 的聚集地。但是後來美國排華情緒的高漲，華人要在天黑之前離開，就是華人被禁止在日落之後，在城市的街道上行走，因此華人修建了地下隧道，以便四處走動、進行社交。根據早期報紙的報導，1876年，憤怒的白人將華人從安蒂奧克趕走，然後燒毀了華埠。

尹集成表示，過去的不公平正義無法抹去安蒂奧克的黑暗歷史，但承認種族錯誤，是治癒創傷的關鍵，APAPA稱讚安蒂奧克市府官方的勇氣和精神，也成為第一個願意承認錯誤的城市，市府承諾將建設中國歷史街區，有助於教育許多人了解中國豐富的歷史，很高興看到這次APAPA捐贈可用於公益事業，我們現在的願望是邁向更光明的未來，建設一個更強大的國家。