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罷免教委選舉 華裔社區2.15前 周末在超市外登記選民

記者李怡 / 舊金山報導
在2022年2月15日之前的每個周末都有講中文和英文的志願者，在舊金山市主要華人超市外登記選民並回答問題。（圖片由Joel Engardio提供）
在2022年2月15日之前的每個周末都有講中文和英文的志願者，在舊金山市主要華人超市外登記選民並回答問題。（圖片由Joel Engardio提供）

在不到一個月的時間裡，一群自稱為華人/亞裔選民拓展工作組的志願者，為了推動罷免學區委員的投票選舉，已登記了超過228名亞裔新選民，其中包括以前從未登記過投票的亞裔美國公民，和有資格在舊金山學區選舉中投票的亞裔非公民家長。這些新註冊的選民居住在舊金山的各個地區，包括華埠、灣景區、列治文區、日落區、訪谷區、英格賽（Ingleside）、肖化區、外米慎區等等，其中大多數是低收入或英語不流利的居民。

亞裔學生約佔舊金山聯合學區學生人數的39%。而大部分華人及亞裔舊金山居民，依賴公立學校系統完成子女的教育，參與此次選舉就是因為他們對舊金山公立學區教育委員會的行為感到不满。參與登記罷免選舉投票的家長們表示，教委會忽視了多年來不斷下降的入學數據，沒有採取行動來解決學區財政的結構性問題，使學區陷入了金融危機，導致大量的教師裁員和針對學生服務的削減。所有以上的行為最終激發了社區採取罷免運動，罷免教委會的三位委員。

自1958年以來，華裔民主黨協進會 (CADC) 一直推動和倡導與華人及亞裔的參與和行使公民權利。為此，拓展工作小組積極宣導所有公民和居民參與民主進程的重要性。亞裔在這次罷免教委選舉中，推動了史無前例的選民登記活動，表明亞裔社區能夠團結起來，使得亞裔家長的聲音被聽到。

每位舊金山居民，包括非美國公民，只要符合是年滿19歲或以下兒童的家長、監護人或看護人的條件，都可以在學區教育委員會罷免選舉中投票。美國公民可以在 https://sfelections.sfgov.org/ 在線登記。符合條件的非公民可以從https://tinyurl.com/noncitizenform 下載特別登記表。從2022年1月18日起，所有舊金山選民都將收到郵寄的選票，並可以在2月15日之前寄出，或投遞到市政廳和全市各地的投票箱，或在2月15日選舉日當天，在任何投票站投遞。

華人/亞裔選民拓展工作組已安排在2022年2月15日之前的每個周末，都有講中文和英文的志願者在舊金山市主要華人超市外登記選民並回答問題。具體地點請訪問 www.recallsfschoolboard.org。

關於華人/亞裔選民拓展工作組，是由一群關心舊金山公立學校的亞裔家長和社區成員组成。他們正在積極地為2022年2月15日的罷免教委選舉，登記選民並與其他罷免教委工作組協調，以實現維護亞裔子女教育權的共同目標。

華人／亞裔選民拓展工作組，是由一群關心舊金山公立學校的亞裔家長和社區成員组成。（...
華人／亞裔選民拓展工作組，是由一群關心舊金山公立學校的亞裔家長和社區成員组成。（圖片由Joel Engardio提供）

亞裔 舊金山 罷免

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