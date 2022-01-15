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49人2球員威廉姆斯、塞繆爾 榮登All-Pro陣容

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
塞繆爾達陣瞬間。（Instagram截圖）
塞繆爾達陣瞬間。（Instagram截圖）

49人左端鋒威廉姆斯（Trent Williams）和外接手塞繆爾（Deebo Samuel）被美聯社選為All-Pro第一陣容，而此前被提名的防守端鋒博薩（Nick Bosa）未能最終入選。

前美式足球球員、49人季票擁有者張哲遠表示，進入All-Pro名單相當於進入NBA一隊，是當賽季每個位置上發揮最出色的球員。

49人主教練沙納漢對於博薩落選顯然不是很滿意。「毫無疑問，博薩肯定應該在這份名單上。」沙納漢說，「我真是太驚訝了，我認為人們並沒有意識到博薩到底有多麼優秀。」

作為一名防守悍將，博薩本賽季獲得職業生涯新高的15次半的擒殺，但只獲得了美聯社50名評委中的5張選票。

本周日（16日）49人將迎來季後賽第一輪的比賽，客場對陣達拉斯牛仔隊（Dallas Cowboys）。剛剛被提名的威廉姆斯也有望在本場回歸，肘部傷勢讓他缺席了常規賽生死戰對陣公羊隊的比賽。

四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）不出意外也將首發登場。儘管他的右手拇指傷勢並未痊癒，但在上一場最後時間出神入化的表現，不僅讓他獲得了教練組以及隊員的信任，並且幫助49人闖入了季後賽的大門。

所有球隊已經經歷了17場比賽的洗禮，疲勞和傷病磨練著球隊的意志，沙納漢說：「進入季後賽的球隊都很自信，我們也不例外。我們去往洛杉磯時，就認為那是本賽季最後一場比賽了。如今我們闖入了季後賽，球隊經受住了考驗。」

塞繆爾表示，要麼贏球，要麼回家。「我和隊友們的情誼堅不可摧，我不希望這是最後一場與他們並肩戰鬥的比賽。」

威廉姆斯已經在NFL征戰了12個賽季。（Instagram截圖）
威廉姆斯已經在NFL征戰了12個賽季。（Instagram截圖）

季後賽 提名 威廉

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