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夫婦舊金山坐1哩計程車被收近萬元 高出1000倍

編譯組／舊金山14日電
夫婦舊金山乘坐1哩計程車被收費近萬元 索回歷程離譜。此為示意圖，非文中所述計程車。(Getty Images)
夫婦舊金山乘坐1哩計程車被收費近萬元 索回歷程離譜。此為示意圖，非文中所述計程車。(Getty Images)

去年9月的一個晚上，貝克爾（Margarita Bekker）和她的丈夫施萊辛格（Chris Schlesinger）花了11分鐘時間乘坐1.1裡的Yellow Cab計程車，去參加一個生日晚宴。 由於計程車的內置設備無法讀取她的信用卡，貝克爾使用了司機的PayPal終端。計價器顯示車費為7.9元。她加上25%的小費，共9.87美元。司機說會把收據發到她的郵箱，但她從未收到。幾天後，她驚訝地看到信用卡帳單顯示，那次短途旅行被收取了高達9875元的費用，比實際費用高出1000倍。

這似乎是明顯的錯誤。她打電話給她的信用卡發行商美國銀行，報告欺詐。但銀行說這不是欺詐，因為她自己提供了信用卡。程序上她必須提出帳單爭議，她也這樣做了。隨後銀行在一封信中說：「在審查了文件後，我們發現，你被開出的金額計算正確。」

對於51歲的貝克爾，一位在當地醫院做醫療口譯的俄羅斯移民來說，1萬元相當於她在紅木城的房子三個月的租金和水電費。「這將是我所有的儲蓄」，她說。「我將沒有任何形式的後備」。

她給銀行打了很多次電話，經常一邊打一邊哭。銀行代表表示，商家（指計程車司機）說交易是合法的，收據上有她的簽名，那就不是欺詐。

她發起了自己的調查，搜羅了很多文件。Yellow Cab公司對其電腦系統進行了梳理，發現這顯然是多收了錢，並與司機聯繫，但沒有結果。PayPal公司告訴她，她的信用卡發行商在處理此案時具有優先權。

為了防止多收費，舊金山的計程車都有內置的支付終端，與計價器相連。然而，舊金山市交通局允許司機也使用他們自己的銷售點設備。Yellow Cab公司的首席執行官斯韋斯（Chris Sweis）說：「顯然，這對（貝克爾）來說是一個可怕的情況，我們為她感到難過。」

在他經營公司的四年中，「這是第一次發生如此惡劣的事情」，公司將對投訴進行調查，以確定是否需要採取紀律處分，包括對司機進行警告或罰款，以及暫停或吊銷司機的許可證。在這種情況下該司機將會被處罰。

經過媒體的交涉，美國銀行最終決定不向她收取這筆錢。但貝克爾覺得對人不那麽信任了，而且現在她只認紙質收據。

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