我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔教授陳剛被捕1年 司法部撤銷「間諜」指控

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

舊金山交通局新令 可能讓愛車免被拖走

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山的拖車費用是全美最高的。（美聯社）
舊金山的拖車費用是全美最高的。（美聯社）

從現在開始，舊金山市交通局（SFMTA）開通了一項新服務，市民有望在愛車被拖走前，收到短信文字提示，並將車輛挪走。

交通局的「拖車前文字提醒」計畫，為在交通局選擇了這項服務的人提供服務，使得停車管理人員派出拖車的同時，車主能收到短信通知。

拖車前文字提醒計畫適用於四種具體的違規行為。1. 停車阻塞道路；2. 在施工區和臨時禁止停車區停車；3. 為特殊活動強制執行的停車區；4. 在同一位置停車超過72小時。交通局表示，2020年舊金山有1萬2500輛汽車因此類違規行為被拖走，占當年舊金山所有拖車違規行為的 27%。

如想註冊「拖車前文字提醒」計畫，申請人需登錄舊金山交通局（SFMTA）官方網站，在線填寫表格。填寫內容會要求申請人註冊手機號碼、電子郵件和車牌信息。

提醒計畫也有其局限性。車主仍需支付因違規停車而徵收的任何罰款。收到警報後採取行動的時間，完全取決於停車管理員到達拖車地點所需要的時間。交通局在其在線申請表中也警告說，收到短信提醒並不能保證車輛不會被拖走。

眾所周知，舊金山的拖車費用是全美最高。如果在 24 小時內取回車輛，第一次拖車可能要花費數百元。如未即時交罰單取回車輛，那每天 70 元的存儲費可能會使最終花費的成本像滾雪球一樣提升。

儘管舊金山市為無家可歸者和低收入居民提供折扣費用和豁免，但對於無法立即支付費用的人來說，相當於拖走的車輛被沒收，並使正常的生活受到影響。這也就是交通局出台此項規定的初衷，以減少居民的生活開支。

舊金山 低收入 汽車

上一則

夫婦舊金山坐1哩計程車被收近萬元 高出1000倍

下一則

舊金山導遊被問最多的問題…為何到處是大便？

延伸閱讀

FBI：浪漫騙局 7個月騙走1.3億

FBI：浪漫騙局 7個月騙走1.3億
捐錢、送表…基努李維這回劇組包機看首映

捐錢、送表…基努李維這回劇組包機看首映
「殺豬盤」猖獗 中國總領館：宣傳防詐 提供協助

「殺豬盤」猖獗 中國總領館：宣傳防詐 提供協助
舊金山確診屢創新高 仍無新限制措施

舊金山確診屢創新高 仍無新限制措施
舊金山市府新規 衛生系統48小時內出核酸檢測結果

舊金山市府新規 衛生系統48小時內出核酸檢測結果

熱門新聞

詐騙集團先是帶進帶出，營造容易獲利的假象。（記者李榮／翻攝）

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

2022-01-13 19:14
專家表示，N95口罩視情況可重複使用。（美聯社）

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

2022-01-12 15:50
據去看過該房的民眾表示，房子很不錯，但超過百萬成交也是令人咋舌。（讀者提供）

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

2022-01-12 19:34
李漢文連任僑務委員。她同時也是台灣論壇的總召集人，經常探討政治議題。（記者李榮／攝影）

李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天

2022-01-09 19:28
華人Marina發現，理財平台無法登錄。（Marina供圖）

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

2022-01-13 19:14
S女士向警方報案，不過警方也坦言，對於這類跨境詐騙，恐難破案。（記者李榮／翻攝）

26萬飛了 帳戶清零才知上當 受害人泣訴瀕死：家散了

2022-01-14 16:15

超人氣

更多 >
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂
超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水
15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世
共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉

共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉
戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議

戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議