舊金山交通局新令 可能讓愛車免被拖走

舊金山的拖車費用是全美最高的。（美聯社）

從現在開始，舊金山 市交通局（SFMTA）開通了一項新服務，市民有望在愛車被拖走前，收到短信文字提示，並將車輛挪走。

交通局的「拖車前文字提醒」計畫，為在交通局選擇了這項服務的人提供服務，使得停車管理人員派出拖車的同時，車主能收到短信通知。

拖車前文字提醒計畫適用於四種具體的違規行為。1. 停車阻塞道路；2. 在施工區和臨時禁止停車區停車；3. 為特殊活動強制執行的停車區；4. 在同一位置停車超過72小時。交通局表示，2020年舊金山有1萬2500輛汽車 因此類違規行為被拖走，占當年舊金山所有拖車違規行為的 27%。

如想註冊「拖車前文字提醒」計畫，申請人需登錄舊金山交通局（SFMTA）官方網站，在線填寫表格。填寫內容會要求申請人註冊手機號碼、電子郵件和車牌信息。

提醒計畫也有其局限性。車主仍需支付因違規停車而徵收的任何罰款。收到警報後採取行動的時間，完全取決於停車管理員到達拖車地點所需要的時間。交通局在其在線申請表中也警告說，收到短信提醒並不能保證車輛不會被拖走。

眾所周知，舊金山的拖車費用是全美最高。如果在 24 小時內取回車輛，第一次拖車可能要花費數百元。如未即時交罰單取回車輛，那每天 70 元的存儲費可能會使最終花費的成本像滾雪球一樣提升。

儘管舊金山市為無家可歸者和低收入 居民提供折扣費用和豁免，但對於無法立即支付費用的人來說，相當於拖走的車輛被沒收，並使正常的生活受到影響。這也就是交通局出台此項規定的初衷，以減少居民的生活開支。