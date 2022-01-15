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舊金山導遊被問最多的問題…為何到處是大便？

編譯組／舊金山14日電
舊金山旅行團導遊經常被遊客問到關於市容的問題。（Getty Images）
舊金山旅行團導遊經常被遊客問到關於市容的問題。（Getty Images）

舊金山紀事報（Chronicle）報系的SFGate訪問舊金山五位經驗豐富的導遊，想了解遊客最常對他們提出的問題，以及他們是如何回答的。以下是部分問題和導遊的回答。

人們如何負擔得起在這裡生活？

Native Tours導遊瓦茲（Stuart Watts）說：「舊金山的生活成本向來都很高，但現在比過去更高。如果你不是從事金融業、科技業或醫療業，那你只剩幾個方法可以留在這裡：住租金管制住房、做多份工作、找一個服務良好的工會加入、或利用你的社區人脈尋找可負擔的地方居住。大部分的人現在都和其他人同住，或是住在市區以外的地區。」

那棟房子值多少錢？

Fogcutter Tours導遊薛佛（Eric Schaefer）說：「我沒有受邀參加過這個社區的派對…」

為什麼這裡的防疫規定這麼多？

Vantigo Tours導遊湯普森（Chad Thompson）說：「一開始很難適應，但現在回想起來，正是這些規定讓舊金山在保護人們健康的工作做得比其他地方好，這也是你現在站在這裡可以很自在的原因，因為感染風險很低。」

舊金山街頭為何有這麼多大便和針頭？

薛佛說：「我會告訴遊客，這裡的高生活成本讓許多人無家可歸，只能睡在街上。」

瓦茲說：「第一個部分很簡單，因為舊金山沒有足夠的公共廁所！這是我們從記事起就已經有的問題。針頭的問題比較複雜，我們需要許多不同的方法來解決，例如擁有更安全的收容所、安全的注射站，結合戒除毒癮的治療，最重要的是讓人們有地方可住。」

我的車安全嗎？

瓦茲說：「只要你的車裡沒有東西。真的，我的意思是什麼東西都不能有。」

湯普森說：「車裡什麼都不能放，不管是1分錢銅板還是手機充電器，尤其是租來的車或外州車牌的車。」

舊金山多久地震一次？下一次地震什麼時候會發生？

薛佛說：「我會告訴他們，一年大概會發生一、兩次有感地震，但我還沒遇過，很期待！」

Gary Tours導遊羅夫曼（Gary Laufman）說：「我跟遊客說過我的故事，1989年大地震時，我正在Bay Street和Kearny Street一家健身俱樂部裡洗澡，完全沒有感覺到發生地震。」

舊金山 地震 健身

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