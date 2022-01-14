以謹慎著稱 金山加大醫學院長稱將放鬆防疫態度

以謹慎防疫著稱的舊金山加大醫學院院長瓦賀特表示，會開始放鬆防疫態度。（電視新聞截圖）

自新冠疫情 爆發以來，舊金山加大醫學院院長瓦賀特（Bob Wachter）持續在推特 上分享關於疫情的訊息，他理性且一貫的態度受到網友推崇，粉絲累積近25萬人。

瓦賀特經常在推特上支持緩解措施，例如強制民眾戴口罩和對商業進行限制。他最近表示，由於Omicron變種病毒 造成病例激增，他一直避免待在高風險的環境中。

然而，瓦賀特11日推文發表了一些謹慎粉絲不太能接受的看法。

他在推特上傳一張大西洋雜誌（The Atlantic）網頁的戴圖，並說：「如果大西洋的新聞目錄具有任何評判性，那麼，顯然Omicron疫情已進入『我不再受困擾』（I’m over it）的階段，即便是那些在過去兩年中非常小心翼翼的人。不過，我會堅持到這波疫情結束為止，然後加入『我不再受困擾』行列。」

舊金山紀事報系SFGATE訪問瓦賀特為何他已準備好加入「我不再受困擾」行列，以及他對11日的推文引發網友強烈抗議的看法。

瓦賀特表示，他在某種程度上仍是防疫頑固分子，因為現在是過去兩年以來最危險的時期之一，他正在盡最大的努力避免它，也認為這對所有人來說都是正確的決定。

不過，瓦賀特相信，這波疫情很快就會到達頂點，並從2月開始走下坡，然後進入一個完全接種疫苗者染疫風險非常低的世界中。屆時，應該所有人都擁有一定程度的免疫力，因為在這波疫情結束時，幾乎所有未接種疫苗者應該都已感染過病毒。

瓦賀特說：「如果預測成真，我還是會繼續在飛機上和擁擠的地方再戴上一段時間的口罩，但因為世界會恢復到接近2019年的狀況，我不會再像過去那麼緊張。不是因為我已經筋疲力盡，而是因為我感染新冠死亡的風險，以及我把病毒傳染給他人、造成他人死亡的風險，會變得和過去能接受的死亡風險一樣低。」

但瓦賀特強調，現在還不到放鬆的時候。他表示，如果現在又有新變種病毒或又有一波病例激增出現，讓風險再度提高，那他絕對會恢復原來的立場。