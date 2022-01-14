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物價漲+疫情多重打擊 華埠商戶倍感迷茫

記者李怡 / 舊金山報導
圖為農曆虎年將近的舊金山華埠。（記者李怡╱攝影）
圖為農曆虎年將近的舊金山華埠。（記者李怡╱攝影）

勞工統計局12日公布的報告指出，舊金山灣區2021年12月的消費物價指數，比前一年同期高出了4.2%，目前通貨膨脹率是近三年來最高。消費物價加速增長，導致家庭的購買力下降，這使得華埠的商家背腹受敵，叫苦連連。

舊金山華埠小商戶普遍反映，因為物價上漲，家庭購買力縮減，又因疫情的影響華埠客流量減少，使得同行業間的商戶競爭壓力變大。華埠的服務業即使是在通貨膨脹、物價飛漲的當下，也不敢提高自己服務或是商品的價格。這使得目前大多數商家的營業收益不足以承擔房租、水電等日常的開銷，更不用說員工的開支和正常的營業額收益。

據華埠一位從事美容業的劉姓店主說，通貨膨脹物價上漲的影響和傷害是環環相扣的，而他們就像是在食物鏈的最底端，有種被無盡的壓榨，但是並沒有救援的出口和希望，有種任人宰割的無力感，且不知道這樣的日子還會持續多久，轉機在哪裡。

劉姓店主表示，受物價通脹的影響，曾經住在舊金山城市裡的IT工作者和白領上班族搬離了城市，讓之前積累的這批老顧客的基礎流失了；店內使用的物料又因碼頭運輸的影響不能到貨，供不應求，進貨價提高。多重影響和壓力下，使得目前店內營業額不到以前的20%。他笑稱自己並非在開店，更像是在做義工。

位於華埠華盛頓街上乾貨店的營業員鄒小姐介紹，因為近期的通貨膨脹，物價上漲，店內的商品均提價了20%-30%。雖然商品提價了，但是店內的營業額並未因此而變好，反而還大不如從前。問及原因，鄒小姐指著眼前的一包扇貝乾說道，因為物品貴了，之前人們會買兩包的東西，現在只買一包了，說到底就是縮減了消費。

目前影響華埠小商戶經濟的，不只是眼前的通貨膨脹物價上漲、因疫情客流量減少，還有另外一個干擾就是，美中航班的熔斷，讓之前從事快運業務、機票訂購和旅遊服務的商戶們，業務量相比較之前直接減少了100%，可以說業務歸零了。但是他們還要照常負擔房租、物業管理費和正常的員工開支。

這無疑讓華埠的小商戶們雪上加霜。舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙（Edward Siu）表示，這次因疫情給華埠各個商家帶來的危機是30年來持續時間最久的，且看不到轉機。危機之下商戶們還有繼續承擔高物價、低收入、房屋和人員開支的重擔，可謂是苦不堪言，且目前只能是等和忍。

農曆年臨近，因疫情和物價上漲的影響，華埠年貨店裡未見人們的購物熱情。 （記者李怡...
農曆年臨近，因疫情和物價上漲的影響，華埠年貨店裡未見人們的購物熱情。 （記者李怡/攝影）

華埠 通貨膨脹 舊金山

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