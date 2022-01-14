屋崙聯合學區加放「健康日」 教師不滿意

屋崙學區因教師再度罷課，宣布周五為「健康日」放假。圖為上周教師抗議情況。(美聯社)

屋崙 聯合學區 宣布本周五為教師「健康日」(wellness day)、放假一天，但仍未能滿足要求更好新冠安全措施的教職員與學生。學區13日有6所學校部分教師請病假，也有學生加入。以請假表達抗議的部分學生表示，除非學區採取步驟增加檢測與保護師生免受感染的措施，否則將於下周二繼續留在家中。

屋崙聯合學區學生也於14日（周五）放假、下周一則是馬丁路德紀念日。學區宣布本周五為健康日、作為教師非工作日。當天原定學生假日與學區教職員「專業發展日」(a day for professional development)。學區正與其他勞工夥伴組織針對類似協議合作，持續協調。

包括紐約市、南加州等不同學區部分學生，本周舉行罷課活動，以抗議學校不安全條件。各學區也積極因應具高度傳染變種病毒Omicron疫情，導致教師缺勤率激增的問題，部分教室呈現一半空缺情況，教師人力嚴重不足。巴洛阿圖聯合學區主管上周末向社區義工提出請求，由於太多教職員請病假，促使數百位家長到校提供協助。

屋崙聯合學區Frick United Academy of Language、Montera初中、Madison Park Academy Upper 6-12、Skyline高中、Claremont初中及Roosevelt初中的部分教職員，加入學生發起13日請病假行動，根據請願書內容，除非學區達到其所要求，否則將自下周二開始罷課。他們要求學區自面對面學習改為線上教學、每周兩次提供PCR與快篩檢測，並提供所有學校學生KN95、N95口罩 ，以及更多戶外空間供學生用餐。

請願學生透露，學生仍未自學區收到口罩，希望行動能敦促學區兌現承諾。

學區表示，期望將於馬丁路德假期周末前，及時將口罩分發給所有高中生。根據學區新聞稿，上周已為學生訂購20個KN95口罩，並向學校發放KN95與N95口罩，每名教職員至少可有3個N95口罩與2個KN95口罩。之後將有另外5萬個KN口罩送達。