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FBI：浪漫騙局 7個月騙走1.3億

記者劉先進／屋崙報導
從2021年1月1日到7月31日，聯調局互聯網犯罪投訴中心收到超過1800份投訴，與線上戀愛詐騙有關，導致約1.334億的損失。 （記者劉先進／攝影）
從2021年1月1日到7月31日，聯調局互聯網犯罪投訴中心收到超過1800份投訴，與線上戀愛詐騙有關，導致約1.334億的損失。 （記者劉先進／攝影）

聯邦調查局（FBI）舊金山辦事處發言人波蘭（Cameron Polan）對本報表示，類似的案件，被稱為浪漫騙局或信任騙局。犯罪者欺騙受害者，使其相信兩者之間有信任關係，無論是家庭、友好還是浪漫關係。騙子最初接觸受害者，是透過約會應用程式和其他社媒網站。獲得受害者信任後，騙子會聲稱知道投資或交易機會，可獲得巨大利潤。然而，這些機會是捏造的，目的是說服受害者匯款。

與其他互聯網推動的犯罪相比，浪漫或信任詐騙導致的經濟損失最高。從2021年1月1日到7月31日，聯調局互聯網犯罪投訴中心收到超過1800份投訴，與線上戀愛詐騙有關，導致約1.334億的損失。 不幸的是，浪漫或信任詐騙是難以證明的犯罪。 當犯罪分子躲在電腦後時，可以是世界上任何地方的任何人，他們會持續尋找方法保持匿名，讓執法當局難以找到。

波蘭表示，教育公眾、防止犯罪發生至關重要，聯調局依靠教育和提高公眾意識來阻止個人成為浪漫/信任騙局的受害者。如果受害者已匯款，聯調局將通過與其他執法機構和金融機構合作，盡一切努力，確保將錢歸還給受害者。 受害者應立即向其金融機構報告任何資金轉移，然後聯繫執法部門。在準備報案時，受害者應確保有收據、帶有信件的電子郵件和銀行檔，以提供給執法部門。聯調局鼓勵受害者與執法部門聯繫，並向該局互聯網犯罪投訴中心（IC3）投訴，www.ic3.gov，也可致電聯邦調查局當地辦事處。公眾可以用任何語言撥打電話。聯調局舊金山辦事處的電話是415-553-7400。

受害者也可登錄網址，得知自己下一步該如何做。

https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/romance-scams。

詐騙 舊金山 教育

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